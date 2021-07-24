Flamengo x São Paulo: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Em situações opostas na tabela, Flamengo e São Paulo medem forças neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Rubro-Negro busca se aproximar dos líderes da competição, o Tricolor Paulista precisa da vitória para se afastar do Z-4.

+ Veja a classificação completa do Campeonato BrasileiroEmbalado pelos bons resultados recentes e pela classificação na Libertadores, o Flamengo busca manter o 100% de aproveitamento sob o comando de Renato Gaúcho. Em sua estreia no Maracanã, o treinador poderá repetir a escalação da última partida, a goleada de 4 a 1 sobre o Defensa y Justicia, na última quarta-feira, em Brasília.

Em fase irregular no Brasileirão, o São Paulo ganhou uma dose extra de confiança na última terça-feira ao vencer o Racing por 3 a 1, na Argentina, e se classificar na Libertadores. De olho no jogo contra o Vasco, pela Copa do Brasil, o técnico Hernán Crespo deve poupar o meia Benítez e o atacante Rigoni do duelo deste domingo.

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Outro ponto de destaque na partida é o longo tabu do Flamengo contra o São Paulo. A última vitória rubro-negra sobre o rival ocorreu no dia 2 de julho de 2017, quando Guerrero e Diego marcaram no triunfo por 2 a 0 na Ilha do Urubu. De lá para cá, foram nove jogos entre as equipes, com seis vitórias paulistas e três empates.Confira mais informações da partida entre Flamengo e São Paulo:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 25 de julho de 2021, às 16hÁrbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)​Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalques: César e Piris da Motta (em recuperação de lesões)Suspenso: -Pendurado: Diego e Bruno HenriqueSÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)Thiago Volpi, Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Welington, Liziero, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Igor Vinícius; Marquinhos e Vitor Bueno.