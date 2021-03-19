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futebol

Flamengo x Resende: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Duelo a ser realizado no Maracanã abrirá a 4ª rodada da Taça Guanabara e deve promover uma estreia pelo lado rubro-negro...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 21:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 21:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Ainda com uma equipe alternativa, o Flamengo terá mais um desafio na temporada 2021. Nesta sexta-feira, o Rubro-Negro abre a 4ª rodada da Taça Rio do Campeonato Carioca em duelo diante do Resende, às 21h, no Maracanã.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
O Flamengo chega para o duelo com uma derrota na bagagem, pois foi derrotado para o Fluminense na rodada passada, quando o Resende empatou com o Madureira. Os adversários desta sexta tão com seis e quatro pontos, respectivamente, sendo que o Rubro-Negro receberá reforços caseiros, como Bruno Viana (estreante), Renê, Vitinho e Pedro, para voltar a vencer no torneio.Confira mais informações da partida entre Flamengo x Resende:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 19 de março de 2021, às 21hÁrbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Diego Luiz Couto Barcelos e Thayse Marques Fonseca
Onde ver: Cariocão TV, FlaTV+ e tempo real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana (Noga), Léo Pereira e Renê (Ramon); João Gomes, Hugo Moura e Pepê; Vitinho, Michael e Pedro (Rodrigo Muniz).
Pendurados: -Suspensos: -Lesionados: Thiago Maia e Rodrigo CaioRESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Fraga; Thiago Ryan (Flavio), Grasson, Marcão e Jeanderson; Guioto, Derli, Jean Deretti e Matheus Bastos (Paulo Víctor); Nunes e Jefinho (Mateuzinho).
Pendurados: -Suspensos: Jefferson LuisLesionados: -PALPITES: Na redação do LANCE!, 80% acreditam em vitória do Flamengo, enquanto 20%, em empate.

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