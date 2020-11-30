Flamengo x Racing: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

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O Flamengo está a pouco mais de 24 horas para decidir o seu futuro na briga pela defesa do título da Libertadores. O rival será o Racing, com quem empatou em 1 a 1 no jogo de ida das quartas de final da competição. Agora, o duelo da volta será realizado no Maracanã, com a bola a rolar a partir das 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira.

O vencedor do confronto da próxima noite será adversário de Boca Juniors ou Internacional nas quartas de final. E o Flamengo, que deve contar com as voltas de Gabigol, Isla e Pedro, mas ainda tem Gabigol e Diego como dúvidas, joga por um empate sem gols para avançar às quartas.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Racing (ARG):

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 1º de dezembro de 2020, às 21h30Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Assistentes: Christian Schiemann e Claudio Urrutia (CHI)Árbitro de vídeo: Julio Bascuñán (CHI)

Onde ver: SBT, Fox Sports e Tempo Real do LANCE!

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FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Vitinho).

Suspensos: Thuler e Natan.Pendurados: Ninguém.Desfalques: Thiago Maia (lesionado) e Gabriel Barbosa (desequilíbrio muscular - dúvida).

RACING (Técnico: Sebástian Beccacece)​Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Matías Rojas, Leonel Miranda, Héctor Fértoli; Nicolás Reniero e Lisandro López.

Suspensos: -Pendurados: -Desfalques: Augusto Solari, Darío Cvitanich (lesionados) e Cristaldo (Covid-19).