Flamengo x Palmeiras: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Depois de decidirem a Supercopa do Brasil, em abril, Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar neste domingo, no Maracanã. Dessa vez, o confronto é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, cujo troféu é desejo de ambas equipes. A bola rola às 16h com transmissão em tempo real do LANCE!.+ Vai começar o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Atual bicampeão, o Flamengo inicia a busca pelo inédito tricampeonato brasileiro e terá força máxima para a estreia contra o Palmeiras. Suspensos contra o Vélez Sarsfield, na Libertadores, Willian Arão e Bruno Henrique voltam ao time e serão titulares. Apenas Renê, César e Thiago Maia estão entregues ao departamento médico.Do outro lado, o Palmeiras busca acabar com uma série de mais de três anos sem vencer o Rubro-Negro. O técnico Abel Ferreira, no entanto, terá alguns desfalques: Marcos Rocha, Kuscevic e Gabriel Veron seguem em tratamento de lesões, e Breno Lopes está em fase de transição entre a parte física e técnica. Renan, que não enfrentou o Universitario-PER, na quinta, após sofrer um trauma no joelho esquerdo, treinou com o grupo e tem chances de voltar.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Palmeiras: