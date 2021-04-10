Flamengo x Palmeiras: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Neste domingo, a partir das 11h, Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela Supercopa do Brasil no Estádio Mané Garrincha. A segunda edição do torneio, que põe frente a frente os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior, respectivamente, também coloca as principais potências econômicas do futebol nacional de lados opostos. A decisão em Brasília será mais um capítulo da rivalidade recente entre cariocas e paulistas.O Flamengo é o atual campeão da Supercopa do Brasil. Em 2020, no Mané Garrincha, o Rubro-Negro venceu o Athletico por 3 a 0 - ainda sob o comando de Jorge Jesus -, faturando o primeiro título da competição - cujo formato é tradicional em outros grandes centros do futebol sul-americano e mundial.Confira mais informações entre a partida entre Flamengo e Palmeiras: