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Flamengo x Palmeiras: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Segunda edição da Supercopa do Brasil coloca Flamengo e Palmeiras frente a frente neste domingo, às 11h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2021 às 18:00
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Neste domingo, a partir das 11h, Flamengo e Palmeiras se enfrentam pela Supercopa do Brasil no Estádio Mané Garrincha. A segunda edição do torneio, que põe frente a frente os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada anterior, respectivamente, também coloca as principais potências econômicas do futebol nacional de lados opostos. A decisão em Brasília será mais um capítulo da rivalidade recente entre cariocas e paulistas.O Flamengo é o atual campeão da Supercopa do Brasil. Em 2020, no Mané Garrincha, o Rubro-Negro venceu o Athletico por 3 a 0 - ainda sob o comando de Jorge Jesus -, faturando o primeiro título da competição - cujo formato é tradicional em outros grandes centros do futebol sul-americano e mundial.Confira mais informações entre a partida entre Flamengo e Palmeiras:
Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)Data e hora: 11 de abril de 2021, às 11hÁrbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)
Onde ver: Rede Globo e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Desfalques: Pedro e Thiago Maia (lesionados).Suspensos: -PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo), Raphael Veiga e Gabriel Menino; Rony e Willian Bigode.
Desfalques: Luan Silva (lesionado); Alan e Gabriel Veron (em transição física); Danilo Barbosa e Luiz Adriano (poupados).Suspensos: - PALPITES: Na redação do LANCE!, 60% acreditam em título do Flamengo, enquanto o restante, 40%, na conquista do Palmeiras.

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