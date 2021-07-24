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Flamengo x Olimpia: veja datas, horários e onde assistir aos jogos das quartas de final da Libertadores

Equipes vão se enfrentar em agosto por uma vaga na semifinal do torneio continental...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 13:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 13:15
Crédito: Staff Images/CONMEBOL
A Conmebol confirmou, nesta sexta-feira, as datas e horários dos jogos de quartas de final da Libertadores. Após passar pelo Defensa y Justicia na última fase, o Flamengo terá pela frente o Olimpia, do Paraguai, nos dias 11 e 18 de agosto, ambos quarta-feira. Os jogos serão disputados às 19h15 (de Brasília).
+ Contra o Olimpia, Flamengo tentará feito que nem a Geração Zico e o time com Ronaldinho conseguiramPor ter tido melhor campanha na fase de grupos, o Flamengo vai decidir o confronto em casa. A partida de ida será no estádio Manuel Ferreira, em Assunção (PAR), enquanto a partida de volta foi marcada inicialmente para o Maracanã.
No entanto, há a possibilidade de nova transferência de local, assim como ocorreu nas oitavas de final se a Prefeitura do Rio não autorizar a presença de público. Nesta sexta-feira, o Flamengo enviou um novo protocolo na tentativa de viabilizar a autorização de 30% da capacidade total do estádio.
Veja detalhes do confronto entre Flamengo e Olimpia:Ida: 11/8 -19h15 - Estádio Manuel FerreiraVolta: 18/8 - 19h15 - Maracanã
+ Caminho até Montevidéu: confira o chaveamento da Libertadores
De acordo com a Conmebol, os jogos entre Flamengo e Olimpia contarão com transmissão exclusiva da Fox Sports. Entre as partidas decisivas, o Rubro-Negro enfrenta o Sport em casa, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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