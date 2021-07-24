Flamengo x Olimpia: veja datas, horários e onde assistir aos jogos das quartas de final da Libertadores

Crédito: Staff Images/CONMEBOL

A Conmebol confirmou, nesta sexta-feira, as datas e horários dos jogos de quartas de final da Libertadores. Após passar pelo Defensa y Justicia na última fase, o Flamengo terá pela frente o Olimpia, do Paraguai, nos dias 11 e 18 de agosto, ambos quarta-feira. Os jogos serão disputados às 19h15 (de Brasília).

+ Contra o Olimpia, Flamengo tentará feito que nem a Geração Zico e o time com Ronaldinho conseguiramPor ter tido melhor campanha na fase de grupos, o Flamengo vai decidir o confronto em casa. A partida de ida será no estádio Manuel Ferreira, em Assunção (PAR), enquanto a partida de volta foi marcada inicialmente para o Maracanã.

No entanto, há a possibilidade de nova transferência de local, assim como ocorreu nas oitavas de final se a Prefeitura do Rio não autorizar a presença de público. Nesta sexta-feira, o Flamengo enviou um novo protocolo na tentativa de viabilizar a autorização de 30% da capacidade total do estádio.

Veja detalhes do confronto entre Flamengo e Olimpia:Ida: 11/8 -19h15 - Estádio Manuel FerreiraVolta: 18/8 - 19h15 - Maracanã

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