Flamengo x Nova Iguaçu: prováveis times, desfalques e onde assistir

Depois de dar a volta olímpica na semana passada, o Flamengo tem a missão de iniciar a temporada 2021 com o pé direito, mas composto em sua maioria pela molecada criada no Ninho do Urubu. Nesta terça, às 21h35, no Maracanã, o Rubro-Negro recebe o Nova Iguaçu pela 1ª rodada da Taça Guanabara, com uma equipe alternativa e comandada por Maurício Souza, técnico do sub-20.Para o jogo deste dia 2, Mauricinho poderá escalar Matheuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista, que estavam no elenco octacampeão brasileiro treinado por Rogério Ceni, além dos jogadores do time sub-20. É desse jeito que o Fla vai em busca do Hexa-Tri - ou seja, tentar vencer o Estadual três vezes consecutivas pela sexta oportunidade em sua história. + Veja a tabela e o regulamento do Carioca
Confira mais informações da partida entre Flamengo e Nova Iguaçu:
CAMPEONATO CARIOCA - TAÇA GUANABARAEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 2 de março de 2021, às 21h35 (de Brasília)Árbitra: Rejane Caetano da SilvaAuxiliares: Lilian Da Silva Fernandes Bruno e Andrea I. Maffra Marcelino de Sá
Onde assistir: Record TV, FlaTV, PPV da Ferj e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; João Gomes, Richard e Lázaro; Thiaguinho, Weverton (Max) e Rodrigo Muniz.
Suspensos: Ninguém.Lesionados: Ninguém.
NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)
Luis Henrique; Digão, Gilberto, Mezenga e Rafinha; Abuda, Vandinho, Dieguinho e Anderson Kunzel; Yan e João Pedro.
Suspensos: Ninguém.Lesionados: Ninguém.
PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam em vitória do Flamengo, 20%, em empate. O restante, 10%, em triunfo do Nova Iguaçu dentro do Maracanã.