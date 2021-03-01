Flamengo x Nova Iguaçu: prováveis times, desfalques e onde assistir

Depois de dar a volta olímpica na semana passada, o Flamengo tem a missão de iniciar a temporada 2021 com o pé direito, mas composto em sua maioria pela molecada criada no Ninho do Urubu. Nesta terça, às 21h35, no Maracanã, o Rubro-Negro recebe o Nova Iguaçu pela 1ª rodada da Taça Guanabara, com uma equipe alternativa e comandada por Maurício Souza, técnico do sub-20.Para o jogo deste dia 2, Mauricinho poderá escalar Matheuzinho, João Gomes, Natan, Rodrigo Muniz e Gabriel Batista, que estavam no elenco octacampeão brasileiro treinado por Rogério Ceni, além dos jogadores do time sub-20. É desse jeito que o Fla vai em busca do Hexa-Tri - ou seja, tentar vencer o Estadual três vezes consecutivas pela sexta oportunidade em sua história. + Veja a tabela e o regulamento do Carioca