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futebol

Flamengo x Junior Barranquilla: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Já classificado, time de Domènec Torrent recebe equipe colombiana pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 17:50
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Flamengo e Junior Barranquilla realizarão os seus respectivos últimos compromissos pelo Grupo A da Libertadores nesta quarta-feira. O duelo será realizado às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e terá o time de Domènec Torrent com uma formação alternativa, visando o embate de domingo, contra o Internacional, em briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro.
Além de jogadores lesionados, o Fla tende a poupar três jogadores que são peças essenciais e estão penduradas: Filipe Luís, Willian Arão e Thiago Maia. O trio se juntará aos mais desgastados e será preservado para as oitavas de final - fase na qual os rubro-negros já se encontram classificados. Restar assegurar a primeira colocação, bastando um empate em casa. Já o Junior tem chances remotas e não depende de si.
> Confira e simule a tabela da Libertadores
Confira mais informações da partida entre Flamengo e Junior Barranquilla:
LIBERTADORES - 6ª RODADA DA FASE DE GRUPOSEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 21 de outubro de 2020, às 21h30Árbitro: Patricio Loustau (ARG)
Onde ver: SBT, Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Domènec Torrent)Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Gabriel Noga), Léo Pereira (Natan) e Renê; Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique; Lincoln.
Desfalques: Diego Alves, João Lucas, Gustavo Henrique, Pedro Rocha e Gabigol (lesionados).Suspenso: -Pendurados: Filipe Luís, Willian Arão e Thiago Maia.
JUNIOR BARRANQUILLA (Técnico: Luis Amaranto Perea)Sebastián Viera; Piedrahita, Rosero, Mera e Fuentes; Moreno, Pico, Cetré, González e Hinestroza; Valencia.
PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam em vitória do Flamengo, enquanto 30%, em empate.

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