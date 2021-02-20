Flamengo x Internacional: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

É a final antecipada do Brasileirão. O líder Internacional e o vice-líder Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto separando as equipes, o duelo ganha ares de 'decisão' e pode, inclusive, definir o campeão em caso de vitória gaúcha.

+ Gols, passes, posse de bola, desarmes, faltas e mais: a “decisão” entre Flamengo e Inter em númerosCom 68 pontos, o Flamengo entra em campo com o objetivo de assumir a liderança do Brasileirão pela primeira vez e chegar à última rodada em situação confortável. Para isso, o time de Rogério Ceni, que chega de quatro vitórias e um empate, precisa vencer o confronto direto no Maracanã. Com uma fratura no dedo do pé direito, Willian Arão foi relacionado, mas tem chances remotas de entrar em campo. Gustavo Henrique é o favorito para substituí-lo.

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Do outro lado, o líder Internacional chega à partida com chances de garantir o título com uma rodada de antecedência. Para isso, basta a equipe de Abel Braga vencer o Flamengo e chegar aos 72 pontos. O treinador terá a volta do titular Patrick, mas não poderá contar com Cuesta, que levou o terceiro amarelo na vitória sobre o Vasco, em São Januário. Um empate no Maracanã deixaria o Colorado na liderança para a última rodada, na qual encara o Corinthians no Beira-Rio.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Internacional:

CAMPEONATO BRASILEIRO - 37ª RODADAEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 21 de fevereiro de 2021, às 16h (de Brasília)Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Neuza Ines Back (Fifa-SP)Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Onde assistir: Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Lesionados: Diego Alves e Thiago Maia.Suspensos: -Pendurados: Gustavo Henrique, Filipe Luís, João Lucas, Gabigol e Rogério Ceni.

INTERNACIONAL (Técnico: Abel Braga)Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Lesionados: Rodrigo Moledo, Renzo Saravia, Boschilia e Paolo Guerrero.Suspenso: Victor CuestaPendurados: Rodinei, Abel Hernández, Marcos Guilherme, Boschillia e Matheus Jussa.