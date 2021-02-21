Flamengo x Internacional, Corinthians x Vasco... saiba onde assistir aos jogos do domingo

O domingo de futebol começa agitado para movimentar os amantes do esporte. Logo pela manhã, às 8h15, Parma e Udinese abrem os jogos do dia pelo Campeonato Italiano. Um pouco mais tarde, às 9h, West Ham e Tottenham se enfrentam pela rodada da Premier League.Aqui no Brasil, Flamengo e Internacional entram em campo para "uma final adiantada" no Brasileirão. O líder Colorado pode ser campeão já nesse domingo, enquanto o Rubro-negro carioca busca os três pontos para seguir sonhando com mais um troféu de campeão brasileiro.
Além disso, Corinthians e Vasco fazem um duelo na Neo Química Arena, em São Paulo, também pelo Campeonato Brasileiro. O Timão quer uma vaga para a Libertadores de 2021, enquanto o Gigante da Colina luta para não cair. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
8h15 - Parma x Udinese Serie A Tim Onde assistir: TNT Sports
9h - West Ham x Tottenham Premier League Onde assistir: DAZN
9h30 - Augsburg x Bayer Leverkusen Bundesliga Onde assistir: One Football
10h - Barcelona x Cádiz Campeonato Espanhol Onde assistir: Fox Sports
11h - Milan x Internazionale Serie A Tim Onde assistir: TNT Sports
11h - Aston Villa x Leicester City Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
11h30 - Hertha Berlim x RB Leipzig Bundesliga Onde assistir: Band, One Football
12h15 - Real Sociedad x Alavés Campeonato Espanhol Onde assistir: Fox Sports
13h30 - Arsenal x Manchester City Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
14h - Atalanta x Napoli Serie A Tim Onde assistir: Band, TNT Sports
14h30 - Huesca x Granada Campeonato Espanhol Onde assistir: Fox Premium
16h - Flamengo x Internacional Campeonato Brasileiro Onde assistir: Globo, Premiere
16h - Corinthians x Vasco Campeonato Brasileiro Onde assistir: Globo, Premiere
16h - Sport x Atlético-MG Campeonato Brasileiro Onde assistir: Premiere
16h - Manchester United x Newcastle Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
16h45 - Benevento x Roma Serie A Tim Onde assistir: TNT Sports
17h - Athletic x Villarreal Campeonato Espanhol Onde assistir: Fox Premium
17h - PSG x Monaco Ligue 1 Onde assistir: One Football
17h - EUA x BrasilShe Believe’s Cup Onde assistir: SporTV 2
18h15 - Santos x Fluminense Campeonato Brasileiro Onde assistir: Premiere
18h15 - Grêmio x Athletico-PR Campeonato Brasileiro Onde assistir: Premiere
20h30 - Goiás x RB Bragantino Campeonato Brasileiro Onde assistir: SporTV, Premiere
21h30 - Newell’s x Boca Juniors Copa da Liga da Argentina Onde assistir: Fox Sports