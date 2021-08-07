Flamengo x Inter: prováveis times, desfalques, onde assistir e palpites

Neste domingo, às 18h15, Flamengo e Internacional entram em campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, no Maracanã, colocará frente a frente equipes em momentos opostos. Sob o comando de Renato Gaúcho, o Rubro-Negro embalou e busca a quinta vitória seguida no torneio. O Colorado, de Diego Aguirre, precisa vencer para afastar-se da zona de rebaixamento.
Com o objetivo de encostar nos líderes do Brasileiro, o Flamengo terá força quase máxima diante do Inter. O principal desfalque é Rodrigo Caio, que segue trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular e não tem prazo para retorno. Renato Gaúcho poupou os titulares contra o ABC e teve sua primeira livre para treinos desde que chegou ao clube rubro-negro.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Internacional:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 8 de agosto de 2021, às 18h15Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)
Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Lesionados: Rodrigo Caio, César, Piris da Motta e RenêSuspensos: NinguémPendurados: Arrascaeta, Rodrigo Caio, Willian Arão, Diego e Bruno HenriqueINTERNACIONAL (Técnico: Diego Aguirre)Daniel; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick (Caio Vidal); Yuri Alberto.
Lesionados: Paolo Guerrero, Rodrigo Moledo e Zé GabrielSuspensos: MoisésPendurados: Paulo Victor, Rodrigo Dourado, Léo Borges e Moisés
PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% das pessoas apostam na vitória do Flamengo, enquanto 10% acreditam no triunfo do Inter. O restante, 20%, crê no empate.