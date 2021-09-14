Flamengo x Grêmio: saiba onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Na noite desta quarta-feira, Flamengo e Grêmio se enfrentam no Maracanã, em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, em Porto Alegre, o Rubro-Negro venceu por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença para avançar na competição.> VÍDEO: David Luiz destaca que cabeça 'está totalmente voltada ao Flamengo'

Na atividade desta terça, a comissão técnica do Flamengo avaliará se Kenedy será avaliado pela primeira vez desde que chegou ao clube. O zagueiros Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Renê e o atacante Bruno Henrique são outros atletas tratados como dúvida, assim como Gabigol - que também foi baixa contra o Palmeiras.

Quem deve seguir de fora é o meia Diego e o lateral-esquerdo Filipe Luís. Ambos sofreram lesões durante o período de duas semanas sem jogos, e trabalham para ficar à disposição do Flamengo no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquill (EQU), no dia 22 de setembro.

Vale lembrar que no jogo da volta ocorreram duas expulsões. Assim, Isla, do Flamengo, e Vanderson, do Grêmio, precisarão cumprir suspensão automática na partida desta quarta-feira.

Além de Vanderson, Jean Pyerre será desfalque, mas por causa de conjuntivite. Enquanto isso, Victor Ferraz, Guilherme Guedes, Thiago Santos, Alisson e Ferreira serão poupados e sequer viajaram para o Rio de Janeiro.Veja mais informações do jogo entre Flamengo e Grêmio, pela Copa do Brasil:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 15 de setembro de 2021, às 21h30Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)

Onde assistir: TV Globo, Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Ramon; Willian Arão, Andreas Pereira (Thiago Maia), Everton Ribeiro e Vitinho; Michael e Gabigol (Pedro)

Desfalques: Bruno Henrique, Diego, Filipe Luís e ArrascaetaSuspensos: IslaPendurados: -Dúvidas: Kenedy, Rodrigo Caio, Renê e Gabigol

> Veja as chaves das quartas de final da Copa do BrasilGRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)Brenno; Rafinha, Rodrigues, Kannemann e Cortez; Lucas Silva e Villasanti; Léo Pereira, Campaz e Jhonata Robert; Borja