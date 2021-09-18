Flamengo x Grêmio: prováveis times, desfalques e onde assistir

Dias depois de se enfrentarem pela Copa do Brasil, Flamengo e Grêmio voltam a jogar neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Renato Gaúcho, que avançou no mata-mata, quer dar sequência ao bom momento, enquanto o Tricolor segue na luta para deixar a zona de rebaixamento. A bola rola às 20h30, com transmissão em tempo real do L!.Se não contará com Diego e Filipe Luís, o técnico Renato Gaúcho terá Gabigol à disposição, após o clube conseguir efeito suspensivo. O atacante Bruno Henrique também está à disposição após desfalcar o time nos últimos jogos.No Grêmio, as voltas ficam por conta de Ruan, Alisson, Thiago Santos, Vanderson e Jean Pyerre, enquanto Kannemann, com dores no quadril, é baixa.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Grêmio, pelo Brasileirão:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 19 de setembro de 2021, às 20h30Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)Árbitro de vídeo: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)
Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)
Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Andreas Pereira), Everton Ribeiro e Vitinho; Michael (Bruno Henrique) e Gabigol.
Desfalques: Filipe Luís e DiegoSuspensos: NinguémPendurados: Vitinho, Diego, Matheuzinho, Max, Arrascaeta e Rodrigo CaioGRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)
Gabriel Chapecó (Brenno); Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti, Campaz (Lucas Silva), Alisson e Ferreira; Borja (Diego Souza)
Desfalques: KannemannSuspensos: NinguémPendurados: Jean Pyerre, Darlan, Luiz Fernando, Fernando Henrique, Diego Souza, Victor Bobsin e Ferreira