Flamengo x Fortaleza: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em busca de reencontrar o caminho das vitórias, Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Maracanã a partir das 19h (de Brasília). O LANCE! acompanha todos os detalhes da partida em Tempo Real.

+ Flamengo confirma retorno de Thiago Maia contra o Fortaleza; veja os relacionadosApós perder para o Red Bull Bragantino no último sábado, o Flamengo terá uma série ingredientes especiais para o duelo. O maior deles certamente é a despedida de Gerson, que fará a última partida com a camisa rubro-negra antes de viajar para a França e se apresentar ao Olympique de Marselha.

Além disso, o técnico Rogério Ceni contará com os retornos de dois jogadores importantes: Pedro e Thiago Maia. Após a passagem pela seleção olímpica e o quadro de Covid-19, o atacante está apto para voltar a jogar pelo Flamengo e deve ser titular. Já o volante está recuperado da grave lesão no joelho e voltou a ser relacionado após mais de sete meses. Ele será opção no banco de reservas e pode entrar no decorrer da partida.

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Adversário do Flamengo nesta quarta-feira, o Fortaleza vive grande fase na temporada e é o atual vice-líder do Brasileirão, com 11 pontos. Além disso, a equipe está invicta sob o comando do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda e, na última rodada, empatou com o Fluminense por 1 a 1, no Castelão.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Fortaleza:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 23 de junho de 2021, às 19hÁrbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)​Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)

Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro (Muniz).

Desfalques: Isla, Arrascaeta, Piris da Motta, Everton Ribeiro e Gabriel Barbosa (Copa América), e César (em recuperação de lesão).Suspensos: NinguémPendurados: NinguémFORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)Felipe Alves; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Ederson, Felipe, Matheus Vargas, Lucas Crispim; Wellington Paulista e David.