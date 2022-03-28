Flamengo x Fluminense: veja como comprar ingressos para o jogo no Maracanã

Os ingressos para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, que acontecerá nesta quarta-feira (30), às 21h40, no Maracanã, entre Flamengo e Fluminense já estão a venda. Todos os sócios terão desconto, independente da categoria, devido a um acordo firmado pelos clubes. Os valores variam de R$ 60 a R$ 300 na inteira.Seguindo protocolo definido pelo clube da Gávea, todos os tricolores que comprarem pela internet, sendo sócios ou não, deverão retirar o ingresso na bilheteria, obrigatoriamente. Não haverá acesso por E-ticket ou carteirinha de sócio.

Além disso, os maiores de 18 anos deverão apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única no ato da compra/retirada do ingresso na bilheteria. Menores de 18 não precisarão apresentar comprovante de vacinação.

VENDA ONLINE

Sócios do Fluminense- Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-sócios - Vendas em flamengo.superingresso.com.br

Encerramento das vendas pela internet: 30/03 (quarta-feira), às 17h

VALORES

Setor Sul (torcida do Fluminense)- Sócios – R$ 24- Inteira – R$ 60- Meia-entrada – R$ 30

Setor Leste Inferior (torcida mista)- Sócios – R$ 36- Inteira – R$ 90- Meia-entrada – R$ 45

Setor Leste Superior (torcida mista)- Sócios – R$ 24- Inteira – R$ 60- Meia-entrada – R$ 30

Oeste Inferior (torcida mista)- Sócios – R$ 36- Inteira – R$ 90- Meia-entrada – R$ 45

Setor Maracanã Mais (torcida mista)*- Sócios – R$ 165- Inteira – R$ 300- Meia-entrada – R$ 187,50*(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas)

PONTOS DE VENDA E RETIRADA

Torcida do Fluminense

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Segunda (28/03), das 14h às 19h- Terça (29/03), das 10h às 19h- Quarta (30/03), das 10h às 17h

Maracanã – Bilheteria 2 (Rua Professor Eurico Rabelo s/n)- Segunda (28/03), das 14h às 19h- Terça (29/03), das 10h às 19h- Quarta (30/03), das 10h até o final do primeiro tempo

Plaza Shopping Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua 15 de Novembro, 8, Loja 369)- Segunda (28/03), das 14h às 20h- Terça (29/03), das 10h às 20h- Quarta (30/03), das 10h às 17h

TopShopping Nova Iguaçu – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Governador Roberto Silveira, 540, Quiosque 112)- Segunda (28/03), das 14h às 20h- Terça (29/03), das 10h às 20h- Quarta (30/03), das 10h às 17h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Segunda (28/03), das 14h às 20h- Terça (29/03), das 10h às 20h- Quarta (30/03), das 10h às 17h

Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)- Segunda (28/03), das 14h às 20h- Terça (29/03), das 10h às 20h- Quarta (30/03), das 10h às 17h

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Segunda (28/03), das 14h às 17h- Terça (29/03), das 10h às 17h- Quarta (30/03), das 10h às 17h

Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)- Segunda (28/03), das 14h às 20h- Terça (29/03), das 10h às 20h- Quarta (30/03), das 10h às 17h

GRATUIDADES

- Os ingressos de gratuidade para a torcida do Fluminense valem somente para o setor Sul;- Têm direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante;- A retirada das gratuidades previstas por Lei para menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante para essa partida começará na segunda-feira 28/03 nas bilheterias da Praça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa e na bilheteria 4 do Maracanã.- Será necessário apresentar o documento original com foto e CPF, comprovante da carteira de imunização contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante); além disso, será necessário apresentar os documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;- Gratuidade para PCD: apresentar toda a documentação descrita anteriormente – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.- Gratuidade para menores de 12 anos: apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício. Além disso, apenas o responsável legal poderá efetuar a retirada do ingresso de gratuidade do torcedor menor de 12 anos.

ATENÇÃO: Para retirada de quaisquer gratuidades também será necessária a apresentação de uma cópia da carteira de imunização contra a COVID-19, que ficará retida no momento da troca, além disso, todos deverão estar presentes para fazer a retirada dos ingressos.

- No dia da partida será necessário apresentar o documento original com foto da pessoa com deficiência e do acompanhante.- A retirada da gratuidade está sujeita a disponibilidade e a mesma se encerrará 24h antes da partida.- Não haverá retirada de gratuidades no dia do jogo nem no acesso dos portões no dia da partida!MEIA-ENTRADA

- Têm direito à meia-entrada professores da rede pública municipal do Rio de Janeiro, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício. A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Além disso, os responsáveis deverão apresentar ingresso de mesmo setor dos menores para conseguirem realizar a retirada.

IMPORTANTE: De acordo com o Decreto Municipal, fica estabelecido que o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Procedimento e documentos necessários para compra e retirada de ingressos:

PARA COMPRA E RETIRADA DOS INGRESSOS, O TITULAR DA COMPRA (DONO DO LOGIN) DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- Voucher impresso, preenchido e assinado (APENAS PARA TROCA DE INGRESSOS COMPRADOS PELA INTERNET);- Documento oficial e original de identificação com foto e CPF;- Documento que comprove o benefício da compra de ingresso de meia-entrada (se houver);- MAIORES DE 18 ANOS DEVERÃO APRESENTAR o comprovante físico ou digital da carteira de imunização contra a Covid-19 com as duas doses (ou dose única, nos casos indicados pelo fabricante).

Atenção: A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Além disso, os responsáveis deverão apresentar ingresso de mesmo setor dos menores para conseguirem realizar a retirada.

NÃO HAVERÁ RETIRADA POR TERCEIROS, SOMENTE O TITULAR DA COMPRA PODERÁ REALIZAR A RETIRADA DOS INGRESSOS.

Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra deverá fazer a retirada de todos os ingressos no mesmo momento e será obrigatório levar os comprovantes de vacinação impressos de todos os demais portadores contidos no voucher, além de todos os documentos citados acima. Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).

ACESSO AO ESTÁDIO

- É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio- O estacionamento localizado no Portão 9 estará aberto para o público, no valor de R$ 60