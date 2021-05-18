Flamengo x Fluminense: possibilidade de jogo em Brasília é descartada, e final do Carioca segue no Maracanã

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A possibilidade do Campeonato Carioca ser decidido em Brasília está findada. Levantada pela Ferj em nota oficial, a chance esvaiu por conta das condições atuais do gramado do Estádio Mané Garrincha, segundo informou Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, à "Rádio CBN". Portanto, o jogo da volta da final entre Flamengo e Fluminense segue marcada para o Maracanã.

A intenção do Flamengo, mandante da segunda partida, era realizar a partida com um público parcial e, para isso, vinha trabalhado nos bastidores. A boa relação da diretoria de Rodolfo Landim com Ibaneis Rocha era tida como um trunfo para o clube levar o jogo para o Mané Garrincha.

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O Fluminense, por sua vez, já tinha se mostrado contrário à possibilidade. Assim, além do fator "técnico" do gramado, os clubes e a Ferj entraram em um consenso para que o jogo siga no Rio.

O regulamento do Carioca, por sua vez, prevê a realização das duas partidas da final do campeonato no Estádio do Maracanã. Confira mais detalhes abaixo.

O QUE DIZ O REGULAMENTO DO CARIOCÃO

No regulamento do Campeonato Carioca de 2021, disponível no site da Ferj, está previsto que as partidas das finais do Estadual serão realizados no Maracanã, o que ocorrerá.

Veja o que está determinado no inciso VI do Artigo 20:

VI – As partidas das Finais do campeonato serão realizadas no estádio do Maracanã

Nas Disposições Gerais do Regulamento, estão citadas as possibilidades de impedimento de público por conta da pandemia do coronavírus e também sobre as condições para jogos serem realizados fora do Rio de Janeiro, com exceção das partidas da final do Campeonato Carioca, como o próximo Fla-Flu.

Art. 28 – Caso as autoridades governamentais vedem integral ou parcialmente a presença de público nos estádios em decorrência da pandemia da Covid-19 ou outra razão, as deliberações do Protocolo Jogo Seguro deverão prevalecer, no que se refere aos procedimentos de biosegurança destinados a preservação da saúde das pessoas presentes no estádio, e mecanismos de combate a disseminação da pandemia da Covid-19.