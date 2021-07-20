Flamengo x Defensa y Justicia: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Flamengo e Defensa y Justicia se reencontram uma semana após o equilibrado embate na Argentina, onde o lado brasileiro saiu vencedor por 1 a 0 e trouxe a vantagem para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, a ser realizado nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha.
O confronto foi transferido para Brasília por conta da permissão da presença de 25% do público, se tornando, portanto, a primeira partida desta edição do torneio a contar com torcida.
Na ida, o Rubro-Negro não fez um bom jogo, na estreia de Renato Gaúcho, mas saiu vitorioso e sem levar gols. Agora, a equipe se garante na próxima fase com qualquer vitória ou empate. Caso o Defensa devolva o 1 a 0, o confronto será definido nos pênaltis. Qualquer outro triunfo dos argentinos elimina o time brasileiro, que chega embalado após 5-0 no último fim de semana, pelo Brasileiro, e as voltas de Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Confira mais informações da partida entre Flamengo e Defensa y Justicia:
Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)Data e hora: 21 de julho de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Roberto Tobar (CHI)Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Sebastian Vela (COL)Árbitro de vídeo: Cristián Garay (CHI)
Onde assistir: Fox Sports e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Desfalques: César, Thiago Maia e Piris da Motta (em recuperação)Pendurado: -
DEFENSA Y JUSTICIA (Técnico: Sebastián Beccacece)Unsain; Frías, Braian Rivero e Cardona; Matías Rodríguez, Loaiza, Rotondi, Escalante e Soto; Walter Bou e Contreras.
Desfalques: Juan Rodríguez (lesionado)Pendurado: -
PALPITES: Na redação do LANCE!, 85% acreditam que o Flamengo passará às quartas, enquanto o restante, 15%, aposta no avanço do Defensa y Justicia.