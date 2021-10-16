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Flamengo x Cuiabá: prováveis times, desfalques e onde assistir

O Rubro-Negro precisa da vitória para ficar na cola do Atlético-MG, líder do Brasileirão; já o Cuiabá pode se aproximar da zona de classificação para a Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2021 às 17:45

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 17:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Neste domingo, o Flamengo realiza o último compromisso antes de virar a chave para a Copa do Brasil. Isso porque o Rubro-Negro enfrenta o Cuiabá no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. > Lateral lidera estatísticas defensivas e ofensivas pelo Flamengo no BrasileirãoPara o jogo, o Flamengo não poderá contar com Bruno Henrique, David Luiz, Arrascaeta, Isla e Rodrigo Caio. Os dois primeiros seguem em recuperação de lesões no Ninho do Urubu. Já o uruguaio retornou da Seleção Uruguaia lesionado após partida contra a Colômbia, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.
Isla teve o voo cancelado na volta do Chile e só desembarca no Rio de Janeiro na noite deste sábado. Já sobre Rodrigo Caio, o Flamengo informou que o zagueiro segue a programação de controle de cargas pré-determinada pelo Departamento Médico e, por isso, fica de fora.
Pelo lado do Cuiabá, o técnico Jorginho tem três baixas confirmadas. O lateral-direito João Lucas e o meio-campista Max estão emprestados ao time do Mato Grosso e ficam de fora. Ainda vale lembrar que João Lucas também está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além deles, Cabrera sentiu incômodo na reta final do jogo contra o Sport e sequer viajou com o grupo para o Rio.FICHA TÉCNICAFlamengo x Cuiabá
Data e horário: 17/10/2021, às 20h30Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP)Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)VAR: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real pelo LANCE!
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
PROVÁVEIS TIMES
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique (Bruno Viana), Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Vitinho (Thiago Maia); Pedro (Michael) e Gabigol.
Suspenso: -Pendurados: Filipe Luís, Bruno Henrique e DiegoFora: Arrascaeta, Bruno Henrique, David Luiz, Isla e Rodrigo Caio
CUIABÁ (Técnico: Jorginho)Walter; Lucas Ramon, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Auremir, Pepê e Camilo; Clayson, Jonathan Cafú (Felipe Marques) e Jenison (Elton).
Suspenso: João LucasPendurados: Alan Empereur, Auremir, Clayson, Osman e MarllonFora: João Lucas, Max e Cabrera

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