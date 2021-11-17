Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Brasileirão

Flamengo x Corinthians: prováveis times, desfalques e onde assistir

Confronto na parte de cima da tabela será realizado às 21h30 desta quarta-feira (17), no Maracanã
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2021 às 22:18

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 22:18

Flamengo dominou o Corinthians
Flamengo goleou o Corinthians no primeiro turno do Brasileirão Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Flamengo e Corinthians travarão um duelo a partir das 21h30 desta quarta-feira (17), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio promete ter um bom público para o clássico nacional entre os clubes de maiores torcidas do país, em uma partida pela parte de cima da tabela. 
Ambos os times vêm de vitória, sendo que o Fla segue com um olho no Brasileirão, enquanto houver chances matemáticas, e o outro na final da Libertadores (dia 27). Já o Timão, que não terá o retorno de Willian, mira o G-4 e vai ao Rio de Janeiro para derrubar um jejum de oito jogos sem derrotar o Rubro-Negro. 

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO X CORINTHIANS

  • FLAMENGO X CORINTHIANS - 33ª RODADA DO  BRASILEIRÃO 

  • Data e Horário: 17/11/2021, às 21h30 (de Brasília)
  • Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS) 

  • Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere 

  • Flamengo: Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Renê (Filipe Luís); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho 
  • Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel, Giuliano, Gabriel Pereira, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari
Imagem de destaque
Antes de show no ES, Raimundos destaca liberdade que Guns N’ Roses deu ao grupo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados