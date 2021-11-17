Flamengo x Corinthians: prováveis times, desfalques e onde assistir

Flamengo e Corinthians travarão um duelo a partir das 21h30 desta quarta-feira (17), no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio promete ter um bom público para o clássico nacional entre os clubes de maiores torcidas do país, em uma partida pela parte de cima da tabela.
Ambos os times vêm de vitória, sendo que o Fla segue com um olho no Brasileirão, enquanto houver chances matemáticas, e o outro na final da Libertadores (dia 27). Já o Timão, que não terá o retorno de Willian, mira o G-4 e vai ao Rio de Janeiro para derrubar um jejum de oito jogos sem derrotar o Rubro-Negro.
FICHA TÉCNICA - FLAMENGO X CORINTHIANS
- FLAMENGO X CORINTHIANS - 33ª RODADA DO BRASILEIRÃO
- Data e Horário: 17/11/2021, às 21h30 (de Brasília)
- Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)
- Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
- Flamengo: Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Renê (Filipe Luís); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho
- Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel, Giuliano, Gabriel Pereira, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô. Técnico: Sylvinho