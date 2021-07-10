Flamengo x Chapecoense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Flamengo e Chapecoense se enfrentam neste domingo (Montagem LANCE!

Em meio à turbulência nos bastidores e sob o comando de Maurício Souza, o Flamengo enfrenta a Chapecoense neste domingo, às 18h15 (de Brasília), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real.

+ Confira a classificação completa do Campeonato BrasileiroO Flamengo chega de maus resultados e um ambiente interno conturbado, que culminou na demissão de Rogério Ceni na madrugada de sábado. Com 12 pontos e dois jogos a menos, o Flamengo ocupa a 11ª posição na tabela do Brasileirão e tenta se aproximar do G-4.

A equipe, no entanto, terá desfalques importantes para o confronto. Diego Ribas e Bruno Henrique estão em processo de recuperação de lesão, enquanto João Gomes cumpre suspensão. Outro titular que está fora da partida é Rodrigo Caio, preservado para o jogo contra o Defensa y Justicia, quarta-feira.

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Essa lista de baixas pode ficar ainda maior. O clube aguarda a final da Copa América neste sábado para saber se poderá contar com os retornos de Everton Ribeiro e Gabigol. A possibilidade depende da quantidade de minutos que os atletas estarão em campo na decisão contra a Argentina.Confira mais informações da partida entre Flamengo e Chapecoense:

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 10 de julho de 2021, às 18h15Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)​Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Hugo Moura (Piris da Motta), Thiago Maia (Max), Arrascaeta e Michael; Vitinho e Pedro.

Desfalques: César, Diego, Bruno Henrique (em recuperação de lesão) e Rodrigo Caio (poupado)Suspenso: João GomesPendurado: Bruno HenriqueCHAPECOENSE (Técnico: Jair Ventura)João Paulo; Matheus Ribeiro, Ignácio, Felipe Santana e Busanello; Anderson Leite, Lima e Felipe Baxola; Fabinho, Fernandinho e Perotti.