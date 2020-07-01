Flamengo x Boavista: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Boavista, às 21h30, no Maracanã. O duelo, que será uma reedição da final da Taça Guanabara, vencida pelo Rubro-Negro de virada, agora será válido pela 5ª rodada da Taça Rio - a última antes das semifinais do returno do Carioca.
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Para o Flamengo, este confronto marcará o primeiro com transmissão exclusiva de imagens na FLA TV (já agendada), após a assinatura da Medida Provisória 984 e o imbróglio judicial com a Globo. Além disso, o time de Jorge Jesus assegurará a liderança da tabela geral em caso de vitória - o topo do Grupo A da Taça Rio já está garantido, cabe destacar.
Já a equipe de Bacaxá está na terceira colocação, com a mesma pontuação do Botafogo (segundo colocado), ou seja, sete pontos. Ainda há esperança e confiança em uma vaga às semifinais do returno. A peleja promete alto nível, como ocorreu no último encontro entre ambos.
Veja mais informações do jogo:
Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e horário: 1º de julho de 2020, às 21h30Árbitro: Rodrigo Nunes de SáAssistentes: Rafael Sepeda de Souza e Wallace Muller Barros SantosParcial de vendas: Não haverá públicoOnde ver: FLA TV (YouTube), rádios e Tempo Real do LANCE!
FLAMENGO (Técnico: Jorge Jesus)Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
Desfalques: -Suspensos: -Pendurado: Gabigol
BOAVISTA (Técnico: Paulo Bonamigo)Klever; Douglas Pedroso, Elivelton, Victor Pereira e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Tartá e Michel; Renan Donizete e Thiago Mosquito.
Desfalques: Erick FloresSuspensos: -Pendurados: Michel e Thiago Mosquito
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