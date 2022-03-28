Flamengo volta ao Piauí após 10 anos: veja o valor para acompanhar o time e o histórico do clube no Estado

O Altos-PI será o primeiro adversário do Flamengo na Copa do Brasil de 2022. Em sorteio realizado nesta segunda, pela CBF, também foi confirmado que o Rubro-Negro fará o primeiro jogo do confronto da terceira fase no Piauí, marcando a volta do clube ao Estado após dez anos. Assim, o L! traz o histórico do clube no local e os custos para o torcedor que desejar acompanhar o time.A tabela ainda não foi detalhada pela CBF, então o jogo entre Altos e Flamengo, em Teresina, ainda pode ser marcado para o dia 20 ou 21 de abril, quarta ou quinta-feira, respectivamente. De acordo com o "Google Flight", há passagens aéreas do Rio de Janeiro para a capital do Piauí, com ida e volta nos dias 19 e 21, a partir de R$ 1.036,00. As empresas Gol, Latam e Azul oferecem este trajeto. Indo e voltando um dia depois (20 e 22), voos a partir de R$ 1.186,00.Do Rio de Janeiro para Teresina, contudo, não há voos sem escalas. O torcedor terá que fazer, ao menos, uma conexão. Assim, a ida dura, no mínimo, 5h5, e a volta, 4h45. Mas há voos com três conexões e de duração estimada de 16h45.Em relação à hospedagem, a maioria das opções disponíveis para duas diárias, entre 19 e 21 de abril, custam até R$ 200 de acordo com o portal "Booking", mas também há diversas acomodações com diárias no valor de até R$ 600.Os confrontos com o Altos serão os primeiros entre os clubes. Sem jamais enfrentar o rival, o Flamengo também não vai ao Piauí desde 2012, quando enfrentou, em amistoso, a Seleção do Estado e venceu por 2 a 0, no Estádio Albertão, com gols de Kleberson e Luiz Antônio. Joel Santana era o treinador.