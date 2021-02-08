Flamengo volta a pecar nas finalizações e permanece sem liderar o Brasileirão; Gabigol manda recado

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo tropeçou contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, e desperdiçou a oportunidade de liderar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez, em duelo pela 35ª rodada, fora de casa. O empate em 1 a 1 foi amargo sobretudo pelas oportunidades criadas pelo Rubro-Negro, que se isolou ainda mais como o líder do quesito "grandes chances perdidas" da competição.De acordo com o site "Sofascore", o Flamengo, agora, passa a somar 82 "grandes chances perdidas". A diferença para o segundo é gritante: o Atlético-MG está neste posto e tem 52 (ainda com um jogo a menos).

Contra o Red Bull Bragantino, houve volume de jogo e intensidade por parte do time de Rogério Ceni, que chegou a finalizar 11 bolas de dentro da área (além de quatro de fora). O único gol foi de Gabigol, de pênalti.

E, assim que acabou a partida no Estádio Nabi Abi Chedid, Gabi foi às redes sociais e mandou o seguinte recado à torcida rubro-negra:

- Seguimos vivos… Eu acredito - postou Gabigol, cujo treinador também se mostrou confiante pelo octa: - Esse time não desiste do título. Se jogar dessa maneira os três próximos jogos, tem condições de vencê-los. O campeonato não acaba hoje. É claro que a gente fica chateado e triste, poderia sair daqui já na liderança e pressionando o Inter. Tem muito jogo pela frente - disse Rogério Ceni, em entrevista coletiva.

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Com o empate de ontem, o Flamengo está um ponto atrás do Internacional, que tem um jogo a menos. O Colorado enfrenta o Sport no Beira-Rio, nesta quarta. O Rubro-Negro, por sua vez, volta a campo neste domingo (14), para duelar com o Corinthians, no Maracanã.

Em tempo: o Flamengo passa a ter 23% de chance de título, enquanto o Inter, 73%, de acordo com o site especializado "Infobola".

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