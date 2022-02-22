Flamengo volta a negociar por Thiago Mendes e tem trunfo para convencer o Lyon

Desejo do Flamengo quando o treinador ainda era Renato Gaúcho, Thiago Mendes não deixou de estar no radar e, agora, pode ver o clube carioca acelerar as tratativas pela sua contratação. O meio-campista tem vínculo com o Lyon até maio de 2023, e o Rubro-Negro aposta que os franceses serão mais flexíveis a fim de não o perderem a custo zero, posteriormente.

O site "ge" informou que o empresário Paulo Pitombeira, o mesmo de Gabriel Jesus, é o responsável por intermediar as conversas entre Flamengo e Lyon, clube onde o Mendes está desde a temporada 2019/20.

Em meados de 2021, quando o Flamengo foi à Europa tentá-lo pessoalmente, mas não obteve êxito, Thiago Mendes já havia manifestado o seu interesse de ser contratado pelo clube da Gávea, que acabou recrutando Andreas Pereira, por empréstimo junto ao Manchester United, para a posição.

Antes mesmo de iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu, Paulo Sousa já havia constatado três carências no elenco: goleiro, zagueiro e volante. Para a defesa, o Flamengo já contratou (Fabrício Bruno), para a meta, Santos (Athletico-PR) está na mira, e o jogador de meio pode ser Thiago Mendes.

Anteriormente, o Lyon jogou duro com o Flamengo e sinalizou que só sairia negócio caso Thiago Mendes fechasse por empréstimo com obrigação de compra, por cerca de 10 milhões de euros - valor considerado alto pelo Fla.

Agora, meses depois, o Fla vê o tempo como trunfo para "pressionar" o Lyon.

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Nesta temporada, Thiago Mendes disputou 21 jogos, sendo 13 como titular, e marcou um gol. Pode concorrer com vaga com o próprio Andreas, que está em viés de ser adquirido em definitivo por 10,5 milhões de euros.