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Flamengo visita Chapecoense com cuidado redobrado e pode abrir o leque com opções raras

Rubro-Negro visitará a Chape nesta segunda, na Arena Condá, pela 30ª rodada do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 06:55

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 06:55

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Ainda com remotas chances de título, o Flamengo visitará a Chapecoense nesta segunda-feira, às 20h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a final da Libertadores cada vez mais perto no horizonte, os cuidados são redobrados, tanto que Renato Gaúcho poupará dois titulares em meio a outros oito desfalques, seja por lesão, suspensão ou convocação.David Luiz e Diego Alves são os poupados e se juntam a Arrascaeta, Pedro, Diego Ribas, Filipe Luís, Thiago Maia, Kenedy (lesionados), Isla (convocado) e Andreas Pereira (suspenso) como baixas.
Por outro lado, o LANCE! traz três fatores importantes em tal cenário de contratempos e que podem abrir o leque de Portaluppi nesta reta final. Veja:
Ramon, aliás, vai para o seu quarto jogo consecutivo como titular, a sua maior sequência nos profissionais do Fla. No último, na vitória sobre o Atlético-GO, acumulou ótimos números na caminhada para se ratificar como a principal opção sem Filipe: 88% de precisão nos passes (35/40), acertou o único cruzamento feito e ganhou todos os duelos individuais (11), segundo o site "Sofascore".
Contudo, sem Andreas, Ribas e Thiago Maia, a tendência é que Gomes inicie a partida diante da Chape ao lado de Arão. Será um jogo importante para o volante de 20 anos mostrar o seu bom futebol e dar um recado ao Renato pensando, inclusive, na montagem do elenco para 2022.
E deve ser o segundo jogo seguido em que os três atuarão juntos, com Everton Ribeiro municiando-os em meio à importante ausência de Arrascaeta. Gabi, aliás, deve viver uma noite histórica, uma vez que está com 99 gols pelo Fla, pode comemorar o feito centenário e, de quebra, se igualar a Renato Abreu como um dos maiores artilheiros do clube em Brasileiros (veja mais aqui).
> Confira e simule a tabela do Brasileirão
O provável time do Flamengo, amplo favorito contra o lanterna, é o seguinte: Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Ramon; Arão, Gomes e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

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