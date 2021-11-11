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futebol

Flamengo viajará de Porto Alegre ao Uruguai para final da Libertadores

No Rio Grande do Sul, o Rubro-Negro terá uma sequência de dois jogos seguidos contra Internacional e Grêmio; de lá, vai diretamente para Montevidéu...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2021 às 12:43

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 12:43

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
O Flamengo definiu a programação da viagem ao Uruguai para a final da Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro. A delegação viajará para Porto Alegre, onde realiza uma sequência de dois jogos contra Internacional e Grêmio. Assim, diretamente da capital do Rio Grande do Sul, o Fla ruma a Montevidéu. A informação foi dada primeiramente pelo site "ge".> Fla precisa de arrancada épica pelo Brasileirão; compare com 2009 e 2020O Flamengo enfrenta o Internacional no dia 20 de novembro (sábado), no Beira-Rio. Na sequência, encara o Grêmio, na Arena do Grêmio, no dia 23 (terça-feira).
Vale lembrar que o regulamento da Libertadores prevê que os finalistas realizem os treinamentos de quinta e sexta-feira na cidade da decisão, ou seja, em Montevidéu (URU).
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Antes da competição continental e da sequência de jogos em Porto Alegre, contudo, o Flamengo ainda tem outros compromissos no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, às 19h, o Rubro-Negro mede forças contra o Bahia. A partida é válida pela 31ª rodada e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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