Flamengo viajará de Porto Alegre ao Uruguai para final da Libertadores

O Flamengo definiu a programação da viagem ao Uruguai para a final da Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro. A delegação viajará para Porto Alegre, onde realiza uma sequência de dois jogos contra Internacional e Grêmio. Assim, diretamente da capital do Rio Grande do Sul, o Fla ruma a Montevidéu. A informação foi dada primeiramente pelo site "ge".> Fla precisa de arrancada épica pelo Brasileirão; compare com 2009 e 2020O Flamengo enfrenta o Internacional no dia 20 de novembro (sábado), no Beira-Rio. Na sequência, encara o Grêmio, na Arena do Grêmio, no dia 23 (terça-feira).