Flamengo viaja para Belo Horizonte; Everton Ribeiro, David Luiz e Gabigol não encaram o América-MG

O Flamengo se mobiliza para o confronto com o América-MG, mas não esconde que suas atenções estão voltadas para o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Após a atividade deste sábado (25), a delegação embarcou para Belo Horizonte sem muitos dos seus titulares. A informação é do "ge". O goleiro Diego Alves o lateral-direito Isla, o defensor David Luiz, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Gabigol serão poupados. O lateral Filipe Luís e o meia Arrascaeta, mesmo recuperados de lesão, serão preparados para o confronto com o Barcelona-EQU. Outra baixa é Rodrigo Caio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Titular no meio de semana, Andreas Pereira tende a iniciar a partida no banco. Diego deve entrar em seu lugar. O Rubro-Negro deve ir a campo com uma equipe mista formada por: Gabriel Batista, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana (Léo Pereira) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Diego e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro. O Flamengo entra em campo contra o América-MG, neste domingo (26), às 11h. O LANCE! acompanha o jogo em tempo real.