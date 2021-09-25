Flamengo viaja para Belo Horizonte; Everton Ribeiro, David Luiz e Gabigol não encaram o América-MG

O Flamengo se mobiliza para o confronto com o América-MG, mas não esconde que suas atenções estão voltadas para o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. Após a atividade deste sábado (25), a delegação embarcou para Belo Horizonte sem muitos dos seus titulares. A informação é do "ge". O goleiro Diego Alves o lateral-direito Isla, o defensor David Luiz, o meia Éverton Ribeiro e o atacante Gabigol serão poupados. O lateral Filipe Luís e o meia Arrascaeta, mesmo recuperados de lesão, serão preparados para o confronto com o Barcelona-EQU. Outra baixa é Rodrigo Caio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.