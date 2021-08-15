Flamengo vence o Sport sem 'forçar' e encosta de vez no G-4 do Brasileiro

O Flamengo se recuperou da goleada sofrida na semana passada e, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, recebeu o Sport e não permitiu o passeio da zebra no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda - Já que o Maracanã está fechado para ajustes no gramado. A vitória sem "forçar" foi por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, e manteve os cariocas firmes na cola do G-4, agora distante por apenas um ponto. + Veja a tabela completa do Brasileirão
ZAGA INTACTA? CHAMA O ARTHILEIRO!
Mesmo com oito desfalques, o Flamengo jogou à vontade em quase todo o primeiro tempo. Esteve com cinco jogadores no meio, já que Filipe Luís transitou na região com extrema liberdade, e pendulou a bola como bem quis. Perto da área, faltou capricho e sobrou preciosismo, sendo que Pedro não acompanhou o brilhantismo de Arrascaeta e Bruno Henrique. Embora o Sport estivesse perdido na marcação e sem arma alguma para incomodar, o placar parcial terminou aberto - e vale mencionar um gol anulado de João Gomes.
JOGO 'MORTO' COM 1 MINUTO
Agora, com 27 pontos no Brasileirão e ainda com duas partidas a menos em relação à maioria, o Flamengo vira a chave e a direciona para a Libertadores. Nesta quarta-feira, decide uma vaga nas semifinais da Libertadores contra o Olimpia, em Brasília (na ida, triunfo por 4 a 1). Pelo Brasileiro, o compromisso a seguir será diante do Ceará, fora de casa, no domingo que vem (22). No mesmo dia, o Sport - estacionado nos 15 pontos - recebe o São Paulo.
FICHA TÉCNICAFLAMENGO X SPORT - 16ª RODADA DO BRASILEIRO
Estádio: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)Data e hora: 15 de agosto de 2021, às 16h (de Brasília)Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP)Árbitro de vídeo: Vinicius Furlan (SP)Gramado: bomCartões amarelos: Bruno Henrique, Matheuzinho e Willian Arão (FLA) / Ronaldo (SPO)Cartões vermelhos: -
GOLS: Bruno Henrique, 11'/1ºT (1-0); Everton Ribeiro, 1'/2ºT (2-0)
FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)Diego Alves; Isla (Matheuzinho, 18'/2ºT), Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, João Gomes (Max, 43'/2ºT), Arrascaeta (Vitinho, 31'/2ºT) e Everton Ribeiro (Michael, 31'/2ºT); Bruno Henrique (Lázaro, 31'/2ºT) e Pedro.
SPORT (Técnico: Umberto Louzer)Mailson; Hayner, Ronaldo, Sabino e Chico (Sander, 25'/2ºT); Marcão, Zé Welison (Thiago Lopes, 25'/2ºT) e Gustavo (Everton Felipe, 23'/1ºT); Paulinho Moccelin, Thiago Neves (Hernanes, 10'/2ºT) e Mikael (Tréllez, 10'/2ºT).