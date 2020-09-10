Futebol

Flamengo vence o Fluminense e já mira a liderança do Brasileirão

Rubro-Negro matou o clássico logo no primeiro tempo com gols de Filipe Luís e Gabigol. Digão descontou para o Flu no final da partida

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 23:31

Redação de A Gazeta

Filipe Luís abriu o caminho para a vitória do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (09), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro foi fatal no primeiro tempo para abrir vantagem e ter tranquilidade para manter a vitória. Com o resultado, o Fla assume a vice-liderança da competição nacional com 17 pontos, mesma pontuação do líder Internacional, que encara o Ceará nesta quinta-feira (10). 
O Fluminense pouco ameaçou a meta do Flamengo no primeiro tempo. O Tricolor não conseguiu encaixar seu jogo logo de início, mas foi valente no segundo tempo, conseguindo descontar no fim da partida. Com 11 pontos, o Flu é o nono colocado do Brasileirão. 

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (13), às 18h, para enfrentar o Ceará no Castelão. No mesmo dia, mas um pouco mais cedo, às 16h, o Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã.

O JOGO

O primeiro tempo foi suficiente para o Flamengo decretar sua vitória. Com mais volume de jogo, o Rubro-Negro pressionou o Tricolor e conseguiu chegar ao gol. Aos 9 minutos, Isla cruzou pela direita, Muriel defendeu a cabeçada de Arrascaeta mas, no rebote, Filipe Luís chutou para as redes. Já aos 33 minutos, o Fla aumentou a vantagem em lance parecido. Everton Ribeiro levantou a bola na área, Muriel afastou mal novamente, mas desta vez Gabigol aproveitou o rebote finalizou para fazer 2 a 0. 
No segundo tempo, o Flamengo entrou mais cadenciado e aproveitando os contragolpes, estratégia que rendeu boas chances de gol. Mas quem conseguiu balançar as redes foi o Fluminense. Já nos últimos minutos, o zagueiro Digão aproveitou cruzamento para testar para as redes. Mas foi só,

