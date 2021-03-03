Flamengo vence o Botafogo pelo Carioca Feminino e mantém 100% de aproveitamento

O Flamengo sofreu, mas conseguiu se manter com 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca feminino. Nesta quarta-feira, no CEFAT, a equipe rubro-negra venceu o Botafogo por 2 a 1, com gols de Flávia e Ana Carla. Brenda descontou para o Alvinegro.Todos os gols da partida saíram no primeiro tempo. Aos três minutos, Flávia aproveitou a bola dividida após boa jogada de Rafa Barros e mandou para o fundo das redes. Aos 19', a capitã Ana Carla cobrou falta no capricho e ampliou o placar para o Fla. Aos 42, Brenda saiu cara a cara com Kaká e colocou o Botafogo de volta na partida. Na etapa final, a equipe alvinegra pressionou e levou perigo, mas não chegou ao gol de empate.
Com a vitória no clássico, o Flamengo chegou aos 15 pontos e assumiu a liderança isolado da competição. O Botafogo, que também havia vencido as quatro primeiras rodadas, perde a invencibilidade e se mantém com 12 pontos.
No próximo sábado, às 15h (de Brasília), no CEFAN, o Flamengo defende sua invencibilidade contra o America. No mesmo dia e horário, o Botafogo tem outro clássico pela frente, dessa vez contra o Vasco, no CEFAT.