Flamengo vence o Bahia pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Na tarde do último domingo, o Flamengo venceu o Bahia por 3 a 1, na Gávea, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. André (duas vezes) e Yuri, de pênalti, garantiram mais três pontos para o Rubro-Negro na tabela de classificação. Riquelme, também de pênalti, descontou para o Tricolor de Aço e deu números finais ao confronto.> ATUAÇÕES: Diego Alves defende pênalti e recebe a maior nota do FlamengoCom o resultado, o Flamengo está na quarta posição, com 30 pontos conquistados. No total, o time soma nove vitórias, três empates e três derrotas na competição. Ainda vale destacar que, nos últimos 22 jogos, o Fla foi derrotado apenas uma vez.
O time sub-20 do Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Fluminense, às 15h, nas Laranjeiras, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca da categoria. Já no Brasileirão sub-20, o Rubro-Negra enfrenta o Santos, no CT Rei Pelé, também às 15h, no próximo domingo.
VEJA A ESCALAÇÃO DO FLAMENGO CONTRA O BAHIA
Matheus Cunha; Luan, Kayque Soares (Lucas André), Cleiton e Marcos Paulo (Ítalo); Daniel Cabral, Yuri e Matheus França (Kayke David); Thiaguinho (Pedro Arthur), João Pedro (Werton) e André (Ryan Luka). Técnico: Fabio Matias.