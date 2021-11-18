Flamengo: veja todas as informações sobre retirada de ingressos para a final da Libertadores

A retirada de ingressos para a final da Libertadores 2021, que será disputada entre Palmeiras e Flamengo, começou na última quarta-feira em São Paulo e em Brasília. Entretanto, as retiradas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte começaram nesta quinta-feira. Por isso, a seguir, veja os pontos de troca disponíveis, procedimentos necessários e orientações para a partida.> ATUAÇÕES: Bruno Henrique e Rodinei garantem vitória do FlamengoInicialmente, o site oficial do Flamengo destaca que a retirada dos ingressos, o acesso ao Uruguai e ao Estádio Centenário estão sujeitos ao cumprimento de requerimentos de segurança e sanitários estabelecidos nos regulamentos de compra e uso e pelas autoridades competentes - e podem, inclusive, sofrer alterações desde a data de aquisição e retirada dos ingressos até o momento de acesso ao evento em questão. Nesse sentido, clique aqui para ficar por dentro dos termos mais atualizados.

Consequentemente, o comprador e o portador do ingresso são os responsáveis por confirmar junto às respectivas autoridades de seu país e do país anfitrião do evento qualquer exigência de visto e/ou qualquer tipo de recomendação sanitária obrigatória - inclusive relacionadas às demandas de contenção e segurança contra a Covid-19. É importante lembrar que o ingresso é nominal, pessoal e intransferível.

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Abaixo, veja todas as informações contidas no site oficial do Flamengo que mostram o passo a passo para o torcedor. Para entrar no site clique aqui.VEJA COMO RETIRAR O INGRESSO

1) Para retirar o seu ingresso, HABILITE o seu ciclo vacinal pelo SAÚDE CHECK-IN, no site: www.veussaude.com.br/validavacinalibertadores

2) Após habilitar a carteira de vacinação, o torcedor, para retirar o ingresso, deve dirigir-se a um ponto de retirada (endereços abaixo), dentro das datas e horários de funcionamento;

3) Importante: para pedidos de compra que contenham dois ou mais ingressos não será permitida a retirada parcial. TODOS OS INGRESSOS DEVERÃO SER RETIRADOS DE UMA ÚNICA VEZ.

4) Nos casos em que a retirada do ingresso seja realizada pelo COMPRADOR (TITULAR DO CADASTRO), será OBRIGATÓRIO apresentar:a) Código de retirada do ingresso, que pode ser encontrado no carrinho de compras no site www.eventim.com.br/libertadores;b) Cartão de crédito original ou imagem do cartão de crédito utilizado no pagamento, contendo nome do titular do cadastro (COMPRADOR);c) Documento de identificação oficial com foto – passaporte ou RG (válidos) do COMPRADOR DO INGRESSO (TITULAR DA COMPRA) e cópia dos documentos de identificação oficial com foto dos PORTADORES DE INGRESSOS (demais titulares, em caso de compras que contenham mais de um ingresso);d) CARTEIRA DE VACINAÇÃO ORIGINAL.

5) O TITULAR DA COMPRA/CADASTRO poderá autorizar que um TERCEIRO retire os ingressos. Neste caso, é obrigatório que o TERCEIRO apresente os seguintes documentos:a) Termo de Autorização para Retirada por Terceiros preenchido e assinado pelo TITULAR DA COMPRA (COMPRADOR). Clique aqui para baixar.b) Código de retirada do ingresso, que pode ser encontrado no carrinho de compras no site www.eventim.com.br/libertadores;c) Cópia ou imagem da frente do cartão de crédito utilizado no pagamento, contendo o nome do TITULAR DA COMPRA (COMPRADOR);d) Cópia do documento de identificação oficial com foto do TITULAR DA COMPRA, e cópia dos documentos de identificação oficial com foto dos PORTADORES DE INGRESSOS (demais titulares, em caso de compras que contenham mais de um ingresso);e) Documento de identificação oficial com foto do TERCEIRO que fará a retirada dos INGRESSOS;f) CARTEIRA DE VACINAÇÃO (ou cópia) do TITULAR DA COMPRA, e dos PORTADORES DOS DEMAIS INGRESSOS.

OBSERVAÇÃO: Em caso de um pedido de compra contendo mais de 1 ingresso, será necessário que todos os PORTADORES de INGRESSOS, e não somente o COMPRADOR, tenham realizado checagem de vacinação no site da VEUS.

SEM OS DOCUMENTOS ACIMA, CARTEIRAS DE VACINAÇÃO E PROCEDIMENTO DE CHECAGEM PELO SITE DA VEUS, NÃO SERÁ POSSÍVEL RETIRAR OS INGRESSOS.VEJA ENDEREÇOS DOS PONTOS DE TROCA E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO*:*Os horários podem sofrer alterações

Rio de JaneiroEndereço: Loja da Gávea (Av. Borges de Medeiros, 997, Lagoa, RJ)18/11/2021 - 9h às 19h19/11/2021 - 9h às 19h20/11/2021 - 9h às 18h21/11/2021 - 9h às 17h22/11/2021 - 9h às 19h23/11/2021 - 9h às 19h24/11/2021 - 9h às 19h

São PauloEndereço: Loja Oficial do Flamengo (Rua Frei Caneca 1360 – Loja F13 – Consolação – São Paulo/SP – Cep. 01.307-002) 17/11/2021 - 10h às 22h18/11/2021 - 10h às 22h19/11/2021 - 10h às 22h20/11/2021 - 10h às 22h21/11/2021 - 12h às 20h22/11/2021 - 10h às 22h23/11/2021 - 10h às 22h24/11/2021 - 10h às 22h

Brasília, Distrito Federal (Loja Oficial do Flamengo - Brasília Shopping)Endereço: Setor Comercial Norte, quadra 5, Asa Norte, Brasília/DF - CEP: 70297-400 - Loja 74S - Em frente ao Frans Café17/11/2021 - 10h às 22h18/11/2021 - 10h às 22h19/11/2021 - 10h às 22h20/11/2021 - 10h às 22h21/11/2021 - 13h às 19h22/11/2021 - 10h às 22h23/11/2021 - 10h às 22h24/11/2021 - 10h às 22h

MG - Loja Eventim BH (Shopping 5ª avenida)Endereço: Rua Alagoas,1314 LJ 20C - Cidade: Belo Horizonte -MG - CEP:34580-22018/11/2021 - 10h às 19h19/11/2021 - 10h às 19h20/11/2021 - 10h às 16h21/11/2021 - 12h às 19h22/11/2021 - 10h às 19h23/11/2021 - 10h às 19h24/11/2021 - 10h às 19h