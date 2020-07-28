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futebol

Flamengo vê leque de opções diminuir e vira os holofotes para Domènec Torrent

Carvalhal e Jardim não se mostraram interessados em vir para o Brasil. Já Torrent, que parecia não ser unanimidade na diretoria, será novamente abordado. E deve esquentar......
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 08:00

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 08:00

Crédito: Arquivo Pessoal
Acumulando reuniões presenciais pela Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do Flamengo, já se reuniram com nomes de Portugal e Espanha, mas o leque está menor, já que o português Carlos Carvalhal, já rechaçou a oportunidade de trabalhar no Brasil e se acertou com o Braga-POR, por exemplo, e Leonardo Jardim, outro português, também externara o seu desinteresse em treinar uma equipe em nosso país. Com isso, os holofotes, agora, se viram para Domènec Torrent.
Receoso quanto a apostas, o Rubro-Negro vem trabalhando com cautela as opções e prioriza o "olho no olho" - por isso, alija-se pressa no discurso. E, diante do atual cenário, uma nova reunião (possivelmente por videoconferência) ocorrerá com Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola (Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City) e que treinou o New York City FC, de 2018 e 2019.
Outra opção vista com bons olhos pelo departamento de futebol mas ainda como uma aposta é Miguel Ángel Ramírez, também espanhol. O LANCE! apurou, contudo, que o Independiente Del Valle-EQU, clube comandado pelo jovem de 35 anos e que está no grupo do Fla na Libertadores-2020, ainda não recebeu contato de dirigentes do Rubro-Negro. E nem deve, naturalmente, caso Torrent dê sinal verde para os cariocas.
SARRAFO ELEVADOHá 11 dias sem treinador e agora focado em Torrent, o Flamengo caminha com os pés no chão visando minimizar, em um português claro, um possível arrependimento daqui a alguns meses. É notório que o sarrafo está elevado.

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