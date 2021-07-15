Flamengo vai mal na estreia de Renato, mas bate o Defensa y Justicia

Michael garantiu a vitória rubro-negra sobre o Defensa Y Justicia Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A noite desta quarta-feira (14) em Florencio Varela, na Argentina, marcou um par de primeiros encontros: o entre Flamengo e Defensa y Justicia na história e o de Renato Gaúcho com o Rubro-Negro - no comando da equipe - em uma partida que foi suada. Embora o futebol tenha sido pobre, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, o duelo foi vencido pelo time carioca, por 1 a 0. O gol foi marcado por Michael, em parceria com uma dose de sorte, pois contou com desvio e protagonizou um essencial triunfo cujo modo "com emoção" esteve ativado desde o início.

Com vantagem rubro-negra, o jogo da volta será realizado no dia 21 (próxima quarta). Após aval da Conmebol, o Fla se mobiliza para ter público parcial, seja no Rio de Janeiro ou em Brasília

O JOGO

O placar parcial foi de 1 a 0 para o Flamengo. E foi um marcador mentiroso. Na estreia de Renato Gaúcho, que modificou o plano tático e armou um 4-2-3-1 (o seu sistema de conforto), o time não teve boa saída de bola, não teve bom contra-ataque, não teve jogada de fundo. Foi um piores jogos coletivos em muito tempo, principalmente por nenhum setor rubro-negro ir bem. Pode escolher: Thiago Maia, Gomes, Everton Ribeiro, a dupla de zaga... Foi um show de horror. Já do outro lado, houve mais volume e perigosas bolas via área.

Um ato isolado que funcionou foi uma coordenada subida na marcação, forçando o erro de um mais compacto e consciente Defensa y Justicia - que estava há quase 50 dias sem jogar e perdeu três titulares neste ínterim. Na casa dos 20 minutos, no primeiro chute a gol do Flamengo, o aguerrido Michael contou com desvio do defensor e guardou a bola do meio da rua. Só o "Robozinho" - e seu empenho - mereceu menção positiva no primeiro tempo.