Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Libertadores

Flamengo vai mal na estreia de Renato, mas bate o Defensa y Justicia

Agora, o duelo da volta para decidir quem passa das oitavas de final será realizado no dia 21, no Rio de Janeiro (ou em Brasília)

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 23:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2021 às 23:42
Michael garantiu a vitória rubro-negra sobre o Defensa Y Justicia
Michael garantiu a vitória rubro-negra sobre o Defensa Y Justicia Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A noite desta quarta-feira (14) em Florencio Varela, na Argentina, marcou um par de primeiros encontros: o entre Flamengo e Defensa y Justicia na história e o de Renato Gaúcho com o Rubro-Negro - no comando da equipe - em uma partida que foi suada. Embora o futebol tenha sido pobre, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, o duelo foi vencido pelo time carioca, por 1 a 0. O gol foi marcado por Michael, em parceria com uma dose de sorte, pois contou com desvio e protagonizou um essencial triunfo cujo modo "com emoção" esteve ativado desde o início. 
Com vantagem rubro-negra, o jogo da volta será realizado no dia 21 (próxima quarta). Após aval da Conmebol, o Fla se mobiliza para ter público parcial, seja no Rio de Janeiro ou em Brasília

O JOGO 

O placar parcial foi de 1 a 0 para o Flamengo. E foi um marcador mentiroso. Na estreia de Renato Gaúcho, que modificou o plano tático e armou um 4-2-3-1 (o seu sistema de conforto), o time não teve boa saída de bola, não teve bom contra-ataque, não teve jogada de fundo. Foi um piores jogos coletivos em muito tempo, principalmente por nenhum setor rubro-negro ir bem. Pode escolher: Thiago Maia, Gomes, Everton Ribeiro, a dupla de zaga... Foi um show de horror. Já do outro lado, houve mais volume e perigosas bolas via área.
Um ato isolado que funcionou foi uma coordenada subida na marcação, forçando o erro de um mais compacto e consciente Defensa y Justicia - que estava há quase 50 dias sem jogar e perdeu três titulares neste ínterim. Na casa dos 20 minutos, no primeiro chute a gol do Flamengo, o aguerrido Michael contou com desvio do defensor e guardou a bola do meio da rua. Só o "Robozinho" - e seu empenho - mereceu menção positiva no primeiro tempo. 
Renato Gaúcho comandou apenas dois treinamentos para esse jogo. O desafio era árdua, e Sebastián Beccacece já havia avisado que buscaria equilibrar as ações na coletividade. De fato, foi o que rolou. O DyJ passou a ter uma posse eficaz no ataque e a criar com facilidade. Rotondi perdeu a melhor chance cara a cara (fora), Diego Alves trabalhou bem (e bastante), e a tônica foi de drama para os engessados visitantes. A vantagem volta na mala para o Rio, mas os pontos a serem ajustados por Renato sobressaltaram muito mais do que o esperado, apesar de ser só a estreia. Ao menos agora joga por um empate. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Futebol Libertadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados