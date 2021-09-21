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futebol

Flamengo vai lançar camisa em homenagem ao movimento LGBTQIA+

Produto vai integrar a linha casual do clube e deve ser lançada no mês de outubro
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Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 16:10
Crédito: Reprodução
O Flamengo planeja lançar uma camisa em homenagem ao orgulho LBGTQIA +. O produto deve começar a ser comercializado a partir do mês de outubro. A tendência é que a camisa faça parte da linha casual do clube, ao invés de ser utilizada pelos jogadores em campo. O preço do produto ainda não foi divulgado.
+ Como chega o Barcelona-EQU para a semifinal da Libertadores contra o Flamengo no MaracanãO modelo da camisa em apoio ao movimento LGBTQIA + possui a cor azul em sua predominância, com listras na cor vermelha no ombro, o emblema do Flamengo e da Adidas em vermelho, e a bandeira do movimento LGBTQIA + no centro da camisa.
Em tempo: Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta quarta-feira, às 21:30h, no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. O jogo terá a presença de público no estádio, que foi liberado com a capacidade de 50%.
+ Flamengo x Barcelona-EQU: o que o torcedor precisa saber para assistir ao jogo no Maracanã

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