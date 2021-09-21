Flamengo vai lançar camisa em homenagem ao movimento LGBTQIA+

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O Flamengo planeja lançar uma camisa em homenagem ao orgulho LBGTQIA +. O produto deve começar a ser comercializado a partir do mês de outubro. A tendência é que a camisa faça parte da linha casual do clube, ao invés de ser utilizada pelos jogadores em campo. O preço do produto ainda não foi divulgado.

+ Como chega o Barcelona-EQU para a semifinal da Libertadores contra o Flamengo no MaracanãO modelo da camisa em apoio ao movimento LGBTQIA + possui a cor azul em sua predominância, com listras na cor vermelha no ombro, o emblema do Flamengo e da Adidas em vermelho, e a bandeira do movimento LGBTQIA + no centro da camisa.

Em tempo: Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta quarta-feira, às 21:30h, no Maracanã, pela partida de ida da semifinal da Libertadores. O jogo terá a presença de público no estádio, que foi liberado com a capacidade de 50%.