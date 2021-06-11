Flamengo vai ao STJD com pedido de paralisação do Brasileiro durante a Copa América

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Com jogadores convocados para as seleções de Brasil, Uruguai, Chile e Paraguai para a disputa da Copa América, que começa no próximo domingo, o Flamengo deseja a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a competição. Vice-presidente jurídico do clube, Rodrigo Dunshee de Abranches disse que o Rubro-Negro foi até o STJD para tentar a interrupção do torneio.

+ Veja a tabela do Campeonato BrasileiroApós a vitória sobre o Coritiba, na quinta-feira, o dirigente usou sua conta no Twitter para dizer que o clube está entrando com um pedido na Justiça Desportiva. Com cinco jogadores convocados ao todo, o Flamengo entende que o Campeonato Brasileiro deva ser paralisado como ocorreu em 2019, na última edição da Copa América.

- A CBF precisa promover o equilíbrio das competições. A base da competição é a isonomia entre os concorrentes e isso está no artigo primeiro do regulamento. Somos a favor da Seleção, mas com paralisação do campeonato. O mundo civilizado funciona assim - disse.