Flamengo treina pela manhã no Ninho; Michael e Diego Alves fazem atividades internas

O Flamengo voltou a treinar na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu, visando o próximo jogo, que será somente no dia 6 de janeiro, contra o Fluminense, no Maracanã e válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade no gramado contou com componentes físico, técnico e tático. Desfalque na rodada passada, Diego Alves teve uma lesão constada na parte anterior da coxa direita, na última segunda. Hoje, seguiu o processo de recuperação no departamento médico, ainda sem prazo para voltar a jogar.