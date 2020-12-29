Flamengo treina pela manhã no Ninho; Michael e Diego Alves fazem atividades internas

O Flamengo voltou a treinar na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu, visando o próximo jogo, que será somente no dia 6 de janeiro, contra o Fluminense, no Maracanã e válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade no gramado contou com componentes físico, técnico e tático. Desfalque na rodada passada, Diego Alves teve uma lesão constada na parte anterior da coxa direita, na última segunda. Hoje, seguiu o processo de recuperação no departamento médico, ainda sem prazo para voltar a jogar.
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Com 49 pontos, o Flamengo foi ultrapassado pelo Atlético-MG na 26ª rodada e, atualmente, é o terceiro colocado do Brasileiro. O Galo tem o mesmo número de pontos, e o líder, São Paulo, chegou aos 56. O Rubro-Negro tem uma partida a menos em relação aos dois primeiros colocados, cabe destacar.