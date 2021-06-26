Flamengo treina em solo gaúcho e encerra preparação para encarar o Juventude; veja provável escalação

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Já em solo gaúcho, o Flamengo treinou na tarde deste sábado e encerrou a preparação para enfrentar o Juventude, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi realizada no campo anexo ao estádio Centenário, casa do Caxias.

A partida será neste domingo, às 11h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, e contará com a transmissão em Tempo Real do LANCE!.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoCom Gerson a caminho da França e Rodrigo Caio poupado, Rogério Ceni terá que fazer duas mudanças na equipe que venceu o Fortaleza na última quarta-feira. Gustavo Henrique e João Gomes são os favoritos para assumirem a titularidade. Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Juventude é: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, João Gomes, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!