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Flamengo treina em solo gaúcho e encerra preparação para encarar o Juventude; veja provável escalação

Atividade foi realizada no campo anexo ao estádio Centenário, casa do Caxias. Equipes se enfrentam neste domingo, às 11h (de Brasília), pela 7ª rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 18:20

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 18:20

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Já em solo gaúcho, o Flamengo treinou na tarde deste sábado e encerrou a preparação para enfrentar o Juventude, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade foi realizada no campo anexo ao estádio Centenário, casa do Caxias.
A partida será neste domingo, às 11h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, e contará com a transmissão em Tempo Real do LANCE!.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoCom Gerson a caminho da França e Rodrigo Caio poupado, Rogério Ceni terá que fazer duas mudanças na equipe que venceu o Fortaleza na última quarta-feira. Gustavo Henrique e João Gomes são os favoritos para assumirem a titularidade. Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Juventude é: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, João Gomes, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com nove pontos em quatro partidas, o Flamengo é o atual oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Rubro-Negro tem duas partidas a menos que os demais clubes. O Juventude ocupa a 14ª posição, com seis pontos.

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