Flamengo transmite jogo da NBB e estreia do time no Carioca Feminino

O Flamengo só volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na segunda, contra o Sport em Recife, mas a Nação tem dois compromissos marcados na agenda para o fim de semana: às 15h deste sábado, as Meninas da Gávea estreiam no Estadual Feminino, contra o Boavista, no Estádio da Gávea. Já no domingo, o time de basquete enfrenta o Brasília pelo NBB,. A bola sobe no Maracanãzinho às 11h. As duas partidas serão transmitidas, com imagens, pela FlaTV.
Atualmente, o Basquete do Flamengo está na segunda colocação da classificação, com 15 vitórias e duas derrotas na NBB. O líder Minas tem 16 triunfos e uma derrota. O Brasília, rival rubro-negro neste domingo, é o lanterna, por sua vez, com duas vitórias e 15 derrotas.