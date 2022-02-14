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futebol

Flamengo: Thiago Maia sofre ferida corto-contusa na perna esquerda durante o treino

O Flamengo informou que Thiago Maia será submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia e exames complementares...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 17:36
Nesta segunda-feira, o Flamengo informou que o volante Thiago Maia sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda. O ocorrido aconteceu durante o treino do Rubro-Negro, que se reapresentou após a goleada sobre o Nova Iguaçu por 5 a 0, pela sexta rodada do Cariocão. > ATUAÇÕES: Arrascaeta brilha e comanda goleada do Flamengo Dessa maneira, o meio-campista seguiu diretamente para o hospital. O Flamengo não informou o prazo de recuperação de Thiago Maia. Abaixo, veja a nota do clube:
"O atleta Thiago Maia sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda durante o treino desta segunda-feira (14). Seguiu para o hospital e será submetido a debridamento cirúrgico com antibioticoterapia e exames complementares".
> Veja e simule a tabela do EstadualEm tempo: o Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 15h30, no Estádio da Rua Conselheiro Galvão, contra o Madureira. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: OFlamengonãoinformouoprazoderecuperaçãodeThiagoMaia(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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