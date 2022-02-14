Flamengo: Thiago Maia sofre ferida corto-contusa na perna esquerda durante o treino

Nesta segunda-feira, o Flamengo informou que o volante Thiago Maia sofreu uma ferida corto-contusa na perna esquerda. O ocorrido aconteceu durante o treino do Rubro-Negro, que se reapresentou após a goleada sobre o Nova Iguaçu por 5 a 0, pela sexta rodada do Cariocão. > ATUAÇÕES: Arrascaeta brilha e comanda goleada do Flamengo Dessa maneira, o meio-campista seguiu diretamente para o hospital. O Flamengo não informou o prazo de recuperação de Thiago Maia. Abaixo, veja a nota do clube: