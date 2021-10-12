Flamengo terá sequência no Rio, pelo Brasileirão, que se encerra em 'decisão' contra o Atlético-MG

Juventude, Cuiabá, Fluminense e Atlético-MG: as próximas quatro partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro serão no Maracanã. A sequência "em casa" - o Rubro-Negro é o visitante no clássico carioca - é vista como uma chance de diminuir a vantagem para o líder Galo, rival que encerra a série de jogos no Rio de Janeiro. O primeiro será nesta quarta, às 19h, pela 26ª rodada do Brasileirão.- Cada jogo é uma final para gente, não é diferente para esse. Vamos respeitar o rival, mas procurar a vitória. Entrar com a mentalidade de vencer, mas com respeito ao adversário - afirmou o atacante Pedro, à "FlaTV", nesta segunda.A torcida é o diferencial para melhorar o aproveitamento em casa, de 63,64% dos pontos, e o Flamengo brigar pelo Tri do Brasileirão. Até o momento, são 11 partidas disputadas como mandante, com sete vitórias e quatro derrotas. No Brasileirão, Atlético-MG (84,85%) e Palmeiras (63,89%) superam o Rubro-Negro.O Galo, por sua vez, enfrenta o Santos (C), o Atlético-GO (F) e o Cuiabá (C) antes de visitar o Flamengo no Maracanã, em 30 de outubro. Assim como Renato Gaúcho fará com o Rubro-Negro, o técnico Cuca também comandará o Atlético-MG nas semifinais da Copa do Brasil neste período, nos dia 20 e 27 de outubro.No confronto entre os principais candidatos ao título nacional, a tabela do Brasileirão ainda terá um asterisco por conta dos jogos adiados do Flamengo.