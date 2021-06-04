Flamengo terá Rodinei como desfalque na Copa do Brasil; entenda

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Rodinei está de volta ao Flamengo, e com status de reforço. Mas não será na próxima partida, diante do Coritiba, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, que o lateral-direito poderá fazer a sua reestreia. Ele está suspenso do jogo.Explica-se: quando ainda defendia o Internacional, onde estava por empréstimo, Rodinei pegou um jogo de suspensão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela invasão no jogo contra o Corinthians pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O lateral estava suspenso daquele jogo, mas entrou no gramado para comemorar o gol anulado de Edenílson, já nos minutos derradeiros e que daria o título nacional ao Colorado.

Curiosamente, o lance foi invalidado e manteve o Flamengo como campeão da temporada passada.

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Como Rodinei já não estava no Inter e nem no Fla na primeira rodada da atual edição do Brasileiro, cumprirá suspensão pela Copa do Brasil, torneio também organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), conforme previsto no artigo 258-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

De volta após boa passagem pelo Internacional, Rodinei tem treinado no Ninho do Urubu desde a última quarta-feira. Para o setor, o técnico Rogério Ceni terá Matheuzinho. Titular, Isla está a serviço da seleção chilena e joga no dia 8 pelas Eliminatórias da Copa-2022 (contra a Bolívia, em Santiago). A ver se o Fla o utilizará em campo dois dias depois.

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