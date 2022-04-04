Flamengo terá quatro partidas da fase de grupos da Libertadores na TV aberta; veja todas as informações!

LanceNet

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 14:15

A agenda do Flamengo na fase de grupos está definida: enfrentará o Sporting Cristal (PER), a Universidad Católica (CHL) e o Talleres (ARG) entre os dias 5 de abril e 24 de maio. A Conmebol também já detalhou as transmissões das seis rodadas. Quatro dos seis jogos do Flamengo serão transmitidos na TV aberta, pela SBT, para o público brasileiro, incluindo a estreia desta terça-feira. Veja!5/4, às 21h30 (de Brasília) - Sporting Cristal x Flamengo, em Lima (PERU)Transmissão: SBT e ESPN
12/4, às 21h30 - Flamengo x Talleres, no Maracanã, no Rio de JaneiroTransmissão: SBT e Conmebol TV
28/4, às 19h (de Brasília) - Universidad Católica x Flamengo, no San Carlos de Apoquindo, em SantiagoTransmissão: Facebook
4/5, às 19h (de Brasília) - Talleres x Flamengo, no Mario Alberto Kempes, em CórdobaTransmissão: ESPN
17/5, às 21h30 - Flamengo x Universidad Católica, no Maracanã, no Rio de JaneiroTransmissão: SBT e Conmebol TV
24/5, às 21h30 - Flamengo x Sporting Cristal, no Maracanã, no Rio de JaneiroTransmissão: SBT e ESPNO Flamengo já está em Lima para a estreia da Libertadores, contra o Sporting Cristal. O Rubro-Negro não terá Arrascaeta à disposição. Veja os relacionados!
Crédito: OatacanteGabigolvailideraroFlamengoemmaisumaCopaLibertadores?(Foto:StaffImages/Conmebol

