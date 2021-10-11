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Flamengo terá defensor em ‘prova dos 9’ para carimbar merecimento como titular

Matheuzinho deve ser titular contra o Juventude, nesta quarta, já que Isla ainda estará a serviço da seleção chilena. Camisa 34 terá nova chance de ouro, agora diante da torcida
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Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 05:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 out 2021 às 05:55
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Um dos assuntos em voga há meses sobre o Flamengo tem Isla e Matheuzinho como protagonistas. A lateral direita tem o chileno como o dono da posição, mas atuações aquém das expectativas fizeram a prata da casa virar um apelo quase unânime da torcida (levando em conta o barulho nas redes sociais) quanto à titularidade. E o camisa 34 pode tirar “prova dos 9” contra o Juventude, nesta quarta-feira, e carimbar tal merecimento. Isso porque, com Isla a serviço da seleção chilena, Matheuzinho jogou os dois últimos jogos e oscilou. No empate com o Red Bull Bragantino, em 1 a 1, falhou em saída de bola, que culminou num golaço de Artur, e comprometeu diretamente no tropeço da equipe. Já no último jogo, na vitória sobre o Fortaleza, voltou a apresentar um rendimento de destaque e deu uma bela assistência para o terceiro gol - o Flamengo venceu por 3 a 0.
> Veja a tabela do Brasileirão
Em tempo: o Flamengo receberá o Juventude às 19h desta quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão. O time de Portaluppi soma 42 pontos, 11 a menos em relação ao Atlético-MG, líder da competição e com dois jogos a mais.

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