Flamengo terá defensor em ‘prova dos 9’ para carimbar merecimento como titular

Um dos assuntos em voga há meses sobre o Flamengo tem Isla e Matheuzinho como protagonistas. A lateral direita tem o chileno como o dono da posição, mas atuações aquém das expectativas fizeram a prata da casa virar um apelo quase unânime da torcida (levando em conta o barulho nas redes sociais) quanto à titularidade. E o camisa 34 pode tirar “prova dos 9” contra o Juventude, nesta quarta-feira, e carimbar tal merecimento. Isso porque, com Isla a serviço da seleção chilena, Matheuzinho jogou os dois últimos jogos e oscilou. No empate com o Red Bull Bragantino, em 1 a 1, falhou em saída de bola, que culminou num golaço de Artur, e comprometeu diretamente no tropeço da equipe. Já no último jogo, na vitória sobre o Fortaleza, voltou a apresentar um rendimento de destaque e deu uma bela assistência para o terceiro gol - o Flamengo venceu por 3 a 0.