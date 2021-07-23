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Flamengo tenta liberação de 30% do público total do Maracanã em novo protocolo à Prefeitura

Rubro-Negro está otimista para atuar em sua casa no jogo de volta das quartas da Libertadores, a ser disputado na terceira semana de agosto, diante do Olimpia...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 18:52
Crédito: Celso Pupo/Fotoarena
O Flamengo cumpriu com o planejado e, nesta sexta-feira, enviou um novo protocolo à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em que solicita a liberação de público em jogos no Maracanã. Agora, o clube tenta viabilizar a autorização de 30% da capacidade total do estádio - aproximadamente 23 mil pessoas - junto à Prefeitura.A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada pelo LANCE!. A medida visa, sobretudo, o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, que deve ser oficializado em breve para o dia 18 de agosto, com mando rubro-negro.
No novo relatório enviado à Secretaria Municipal de Saúde, o segundo no mês, o Flamengo anexou relatórios acerca da experiência recente em Brasília, quando atuou no Mané Garrincha com 25% da capacidade total, e fez alguns ajustes requeridos na documentação para que consiga a liberação no Rio.
+ GALERIA: veja imagens da festa da torcida do Flamengo no Mané Garrincha
O público em Brasília não foi o esperado pelo Flamengo, que aguardava cerca de 15 mil rubro-negros para o jogo de volta das oitavas, contra o Defensa y Justicia, e recebeu pouco mais de 5.500 pessoas. Acredita-se que, no Maracanã e com mais tempo para os flamenguistas se organizarem e adquirirem ingressos, haverá uma presença maciça do torcedor.
Em Brasília, vale lembrar, a presença do torcedor foi permitida mediante à vacinação (possuíam setores próprios) e apresentação de exame PCR negativo de até 48 horas antes do jogo (veja mais aqui).
O Flamengo, que chegou a agradecer publicamente ao Governo Federal e ao de Brasília pela "noite inesquecível" na quarta, aguarda com otimismo uma resposta dos órgãos responsáveis no Rio.
+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento completo da Libertadores
Agora, a Libertadores fica de lado na programação pois a próxima missão é pelo Campeonato Brasileiro. O rival da vez será o São Paulo, neste domingo, às 16h, no Maracanã e pela 13ª rodada - confira a tabela completa aqui.

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