Flamengo tenta liberação de 30% do público total do Maracanã em novo protocolo à Prefeitura

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena

O Flamengo cumpriu com o planejado e, nesta sexta-feira, enviou um novo protocolo à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em que solicita a liberação de público em jogos no Maracanã. Agora, o clube tenta viabilizar a autorização de 30% da capacidade total do estádio - aproximadamente 23 mil pessoas - junto à Prefeitura.A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada pelo LANCE!. A medida visa, sobretudo, o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, que deve ser oficializado em breve para o dia 18 de agosto, com mando rubro-negro.

No novo relatório enviado à Secretaria Municipal de Saúde, o segundo no mês, o Flamengo anexou relatórios acerca da experiência recente em Brasília, quando atuou no Mané Garrincha com 25% da capacidade total, e fez alguns ajustes requeridos na documentação para que consiga a liberação no Rio.

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O público em Brasília não foi o esperado pelo Flamengo, que aguardava cerca de 15 mil rubro-negros para o jogo de volta das oitavas, contra o Defensa y Justicia, e recebeu pouco mais de 5.500 pessoas. Acredita-se que, no Maracanã e com mais tempo para os flamenguistas se organizarem e adquirirem ingressos, haverá uma presença maciça do torcedor.

Em Brasília, vale lembrar, a presença do torcedor foi permitida mediante à vacinação (possuíam setores próprios) e apresentação de exame PCR negativo de até 48 horas antes do jogo (veja mais aqui).

O Flamengo, que chegou a agradecer publicamente ao Governo Federal e ao de Brasília pela "noite inesquecível" na quarta, aguarda com otimismo uma resposta dos órgãos responsáveis no Rio.

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