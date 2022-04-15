'Flamengo tem técnico': Braz reforça confiança em Paulo Sousa mesmo com vinda de Jorge Jesus ao Brasil

A polêmica envolvendo Jorge Jesus e Flamengo ganha mais um capítulo. Desta vez, o ex-técnico rubro-negro virá ao Rio de Janeiro para o Carnaval e, com isso, as especulações em torno do treinador aumentam. Contudo, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, reforçou a confiança do clube no trabalho de Paulo Sousa.- O Flamengo tem técnico. Eu lido com a maior naturalidade do mundo (as notícias da imprensa sobre Jorge Jesus). Ele está vindo para cá, que tenha um bom carnaval. Não tenho nenhum problema. O Flamengo tem técnico - afirmou o dirigente.
Recentemente, o atual mister comentou a repercussão do nome de JJ sendo ligado ao time da Gávea. Em entrevista coletiva, após a vitória sobre o Talleres por 3 a 1, pela Libertadores, o português disse estar incomodado com a situação e considera as especulações desrespeitosas.
No domingo o Flamengo enfrentará o São Paulo, no Maracanã, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.