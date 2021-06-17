Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo tem o pedido de paralisação do Brasileiro negado pelo Tribunal Pleno do STJD
futebol

Flamengo tem o pedido de paralisação do Brasileiro negado pelo Tribunal Pleno do STJD

Com quatro jogadores em ação na Copa América, Rubro-Negro viu o seu pedido indeferido por unanimidade, nesta quinta-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jun 2021 às 12:54

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 12:54

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo não obteve êxito no Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta quinta-feira, o pedido feito pelo Flamengo de paralisação do Campeonato Brasileiro, por conta de desfalques na Data Fifa, mais precisamente pela convocação de quatro jogadores para a Copa América, foi negado por unanimidade (9 votos a 0).Os atletas convocados são Everton Ribeiro e Gabigol, pela Seleção Brasileira, Isla, pela chilena, e Arrascaeta, que defende a uruguaia. O Flamengo, representado pelo advogado Michel Asseff Filho, esperava que o Brasileiro fosse paralisado durante a realização do torneio continental, cuja sede é o Brasil, porém o artigo 10 do Regulamento Geral das Competições da CBF pesou contra e foi determinante para o indeferimento.
Parte do artigo diz o seguinte:
- A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus Clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Cabe lembrar que, na última sexta-feira, o Flamengo teve a liminar indeferida pelo presidente do STJD, Otávio Noronha - que deixou a decisão para o Pleno, em julgamento transmitido por vídeo conferência nesta quinta e que teve o Doutor José Perdiz de Jesus como auditor relator.
Perdiz destacou o impacto na pandemia de Covid-19 no futebol, reconheceu que o Fla também sofreu prejuízos, mas ressaltou o argumento da CBF acerca da anuência anterior dos clubes sobre o calendário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados