Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo tem negociações avançadas para patrocínios no meião e no calção; confira os valores
futebol

Flamengo tem negociações avançadas para patrocínios no meião e no calção; confira os valores

Clube projeta definir R$ 8 milhões em patrocínio até o fim de abril. Ainda ficariam vagas propriedades na manga e nas costas
...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 17:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 17:07
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Um dos clubes mais afetados pela pandemia no futebol brasileiro, o Flamengo está próximo de garantir um alívio no orçamento. Com propriedades livres no uniforme, o clube tem negociações em estágio final para definir novos patrocinadores no meião e no calção e projeta receber R$ 8 milhões pelos dois espaços a partir de abril. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e pelo site "ge" e foi posteriormente confirmada pelo LANCE!.
+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoInternamente, a diretoria do Flamengo já considera ambos acordos de patrocínios encaminhados. À reportagem do LANCE!, um dirigente confirmou que as negociações estão "muito bem avançadas".
As verbas, inclusive, já foram aprovadas: cerca de R$ 3 milhões pelo meião e de R$ 5 milhões para o calção. O que resta para o anúncio oficial são detalhes burocráticos, que devem ser definidos no próximo mês.
Recentemente, o Flamengo teve a negociação frustrada para a volta de Rafinha e citou os problemas financeiros como maiores impeditivos. A partir desse episódio, as cobranças internas para o departamento de marketing se intensificaram. Ainda restam os espaços na manga, ocupado atualmente pela FlaTV, e nas costas.
Quem pode assumir essas propriedades nos próximos meses são as empresas Itapemirim, do ramo da aviação, e Uudi, do ramo de pagamento digital. Conforme apurado pelo L!, a diretoria do Flamengo teve reuniões preliminares com representantes de ambas as marcas e está em fase de análise. A informação foi dada em primeira mão pelo canal "Flazoeiro".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados