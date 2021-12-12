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futebol

Flamengo tem milhões a receber por venda de jovem zagueiro até janeiro

Transferência de Natan ao Red Bull Bragantino renderá, ao todo, R$ 27 milhões ao Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2021 às 18:40

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 18:40

Com orçamento aprovado com previsão de receita de R$ 1 bilhão, o Flamengo tem a receber R$ 11, 4 milhões do Red Bull Bragantino pela venda do zagueiro Natan, concretizada em agosto deste ano, até o dia 8 de janeiro de 2022. A transferência renderá, ao todo, R$ 27 milhões ao clube, que, ainda terá parcelas a receber em julho de 2022 e janeiro de 2023, ambas de R$ 5,368 milhões.Veja isso e muito mais no LANCE! Rápido, edição das 12h" />Formado no Ninho do Urubu, Natan disputou 34 partidas pelo Bragantino em 2021, no histórico para o clube, classificado para a fase de grupos da próxima Libertadores graças ao sexto lugar no Brasileirão. A equipe de Maurício Barbieri ainda chegou à final da Sul-Americana, sendo vice-campeão diante do Athletico.O mês de janeiro, o dia 1º para ser mais exato, também é o prazo para o Flamengo receber a última parcela refente à venda de Yuri César ao Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, no valor de 500 mil dólares, cerca de R$ 2,7 milhões. Ao todo, a transferência do atacante, também formado no Ninho do Urubu, rendeu ao clube 6 milhões de dólares, aproximadamente R$ 32,7 milhões.
Crédito: FormadonoNinhodoUrubu,NatanfoivendidoaoRedBullBrgantino(Foto:AriFerreira/RedBullBragantino

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