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Flamengo tem força máxima para enfrentar o Palmeiras; veja os relacionados por Rogério Ceni

Rubro-Negro estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, no Maracanã...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 14:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo, no Maracanã, e o técnico Rogério Ceni poderá escalar o que tem de melhor na partida. Após a atividade deste sábado, o clube divulgou os atletas relacionados e o treinador não terá como desfalque nenhum dos principais atletas do grupo profissional.
Apenas César, Thiago Maia e Renê, entregues ao departamento médico, não estão à disposição de Ceni. Em relação ao jogo contra o Vélez Sarsfield, pela Libertadores na quinta-feira, as novidades são os retornos de Willian Arão e Bruno Henrique, que cumpriram suspensões e não atuaram no 0 a 0.+ Vai começar o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Confira todos os jogadores relacionados pelo Flamengo para a partida!

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